Entrenamientos para la depresión ¡ideales para hacer en casa!

Entrenamiento para combatir la depresión. Foto: Última hora

Estar deprimido no es algo de lo que puedas salir, pero cuando deseas hacer ejercicio y tu salud mental se interpone en tu camino, tener algunos entrenamientos para realizar en casa puede hacer que sea más fácil comenzar.

Elena Brower, profesora de Glo Yoga dice: Como mi estado de ánimo empeora cuando no me muevo, priorizo algún tipo de movimiento todos los días, el simple hecho de hacer incluso un esfuerzo de corta duración me ayuda a sentirme productivo en mi trabajo, saludable en mi mente y tranquilo en mi cuerpo.

De acuerdo a un estudio de 2019 publicado en la revista Depression and Anxiety, hacer ejercicio puede ayudar a mejorar su salud mental. El estudio reconoció que a menudo es más difícil comenzar a hacer ejercicio cuando ya se encuentra en medio de un estado emocional difícil, pero descubrió que moverse durante incluso media hora al día podría darle el impulso de ánimo que necesita.

Entrenamiento para combatir la depresión

Cuando tu mente quiere ir pero tu cuerpo no quiere cooperar, conocer estos ocho entrenamientos para la depresión puede hacer que el movimiento sea más accesible en casa.

Entrenamiento para la depresión. Foto: HOLA!

Muévete a tus canciones favoritas

Una de las mejores maneras de mantenerte en movimiento es programar 10 minutos de música con movimiento. No importa qué tipo de movimiento, incluso si funciona en tu colchoneta de yoga, funciona, pero tienes que escuchar la música que amas cuando lo hagas.

Estírate

Pasar por una simple rutina de estiramiento en el hogar no solo te ayudará a sentirte mejor físicamente, sino que también te sentirás mejor emocionalmente, capaz de completarte. Tal vez sea un poco de estiramiento suave, o solo necesitas recordarte a tí mismo inhalar y exhalar.

Con un amigo

Con un compañero de entrenamiento, pueden responsabilizarse mutuamente, dejar todo lo que tengan en mente fuera del entrenamiento y, con suerte, experimentar algunas risas mientras entrenan.

Ejecutar (en el lugar)

Un poco de luz solar puede ayudarte a sentirte un poco más liviano, pero aún puede correr bien incluso si no puede salir por la puerta principal. Saltar en el lugar con una buena alineación de rodillas y pies también funciona; el ejercicio pliométrico circula la linfa y la energía a través del cuerpo y realmente ayuda a cambiar el estado.

Saludos al sol

El yoga no es una cura para todo, pero puede servir como una forma restauradora de movimiento cuando quieres hacer ejercicio pero te falta el deseo o la capacidad de saltar a algo de alta intensidad.

Tomará todos dos minutos si solo desea hacer un par de ciclos de pie, doblar, estirar y ponerse de pie nuevamente. Su cuerpo se calentará pero probablemente no sudará demasiado. Puedes ir tan lento como necesites o tan enérgico como quieras.

Entrenamiento para la depresión. Foto: 65ymás

Quédate en casa

La ventaja de practicar en casa es que es privado, y esto puede ser tranquilizador para muchos. Está privacidad puede disminuir la sensación de presiones externas para actuar o encajar en una historia específica de narraciones de tipo corporal.

Ir en línea

A veces, la energía mental que se necesita para convencerse de hacer ejercicio es tan agotadora que no puede dedicar más tiempo a pensar en los movimientos en sí. Hacer ejercicio puede ser un estrés adicional si tienes que hacer el ejercicio tú mismo. Hay toneladas de videos disponibles de forma gratuita. Aprovechalos y prueba algo nuevo.

TE PUEDE INTERESAR: Conoce los beneficios de hacer ejercicio y cuál deberías hacer según tu edad

Sal afuera

Puede ser muy difícil salir por la puerta cuando te sientes especialmente deprimido. Pero una vez que lo haces, las recompensas pueden hacerte sentir un poco mejor. Salir y tomar vitamina D es una excelente manera de mejorar el estado de ánimo y al mismo tiempo proporcionar una experiencia que despeja la mente.