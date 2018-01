Entre salarios y millennials.

Si estas leyendo esto, eres millennial y percibes un salario, ósea tienes entre 20 y 35 años y trabajas, seguro te ha tocado lidiar con la idea de muchas personas que imaginan que ser millennial es tener un estilo de vida súper cool en todos los sentidos, desde lo económico, que estas rodeados de éxitos y que tienes una vida social que ni dormir puedes de tantas salidas y fiestas que tienes en la semana, agrégale que imaginan que estas todo el día en redes sociales, eres freeLancer o tienes tu propia empresa, pero ser parte de esta generación y ser millennial va mucho más allá.

Cometemos un gran error al englobar que la situación de los millennials es igual en todos lo sentidos y el problema aquí es que la situación es completamente diferente solo por el echo que tienes un ambiente económico complicado al que tuvieron en este caso tus papás. Las cifras son bastante crueles así que espero estés listo para ver la realidad millennial hablando de economía y de los salarios que tiene actualmente esta generación.

Según datos de la INEGI con base a la cantidad de millennials que se encuentran trabajando y sus salarios:

El 11.1% no tiene un salario de más de $2,400 pesos al mes

El 29.4% gana entre $2,400 y $4,800 pesos al mes

El 23.8% gana entre $4,800 y $7,200 pesos al mes

El 13% gana hasta $12,000 pesos al mes

El 4.4 cuenta con un salario arriba de los $12,000 pesos al mes

Un 18% señalo que no recibe ingresos, ósea no trabaja

El 34 por ciento de los millennials en México no está satisfecho con su situación económica.

Espero que si no eres parte de esta generación el concepto que tenías empiece a cambiar y si eres parte de, que te des cuenta que también hay una desigualdad inmensa hablando de sueldos.

Salarios mínimos.

¿Por qué sucede esto y por qué no nos alcanza?

Para esto hay mil razones, empecemos por lo más básico, todo esta subiendo de precios menos los sueldos y ni hablar del salario mínimo que se mantiene en $88.36 pesos que a la quincena sería un salario de no más de $1,325 pesos, seamos sinceros esta cantidad es un chiste.

Pasemos a la siguiente razón que es la más relevante y pocos conocen, con los impuestos que se pagan con nuestro salario o sueldo estamos pagando miles de pensiones que según cifras en México tenemos más de 12 millones, esto no es todo lo mas importante es que esta generación millennial no serán pensionados, esto nos lleva a que si eres de esta generación ya te enteraste que te tienes que poner las pilas y ver lo de tu AFORE o en todo caso una buena cuenta de ahorros para tu retiro, o de plano estas corriendo en círculos ideando un pan para que te aumenten tu salario y no tener más el mínimo.

Si no sabes es una AFORE ahí te va, una Afore significa administradora de Fondos para el Retiro, es una institución financiera privada que se encarga de administrar tus fondos para el retiro de los trabajadores que estén afiliados al IMSS y al ISSSTE.

Estereotipos millennials.

¿Cómo funciona?

Lo hace a través de tu cuenta de nómina, ósea donde te depositan la quincena y es una suma con cierto porcentaje de lo todos los depósitos hechos a lo largo de tu vida laborar.

Ser parte de esta generación es más complicado de lo que puedes imaginar, al final todas las generaciones han tenido sus crisis y la de esta no es la excepción.

Dejemos lo estereotipos que nos pinta todo mundo acerca de esta generación llamada millennial y mejor investiguemos un poquito más sobre ellos, desde sus salarios, su estilo de vida, sus gustos etc lo mas importante aquí es no dejarnos llevar y tener nuestro propio concepto, si tus hijos son millennials no tengas un concepto equivocado de ellos y mejor piensa que con sus impuestos están pagando tu pensión.