Entre lágrimas, el príncipe William recuerda a su madre cantando con Tina Turner

El príncipe William se ha sincerado sobre su madre, la princesa Diana, y su amor por Tina Turner, y ha revelado que a menudo cantaban sus grandes éxitos durante los viajes en automóvil a la escuela cuando él y su hermano, Harry, eran niños.

"Una de las canciones que recuerdo masivamente y que se ha quedado conmigo todo este tiempo, y hasta el día de hoy todavía disfruto en secreto, es 'The Best' de Tina Turner", compartió el duque de Cambridge entre lágrimas mientras caminaba por los terrenos de Sandringham, la finca de la reina Norfolk, informa The Times.

"Porque sentarse en el asiento trasero, cantando, se sintió como un verdadero momento familiar", recordó William, a 24 años de la muerte de la princesa Diana de Gales.

¿Qué edad tenía William cuando murió la princesa Diana?

El príncipe William recuerda a la princesa Diana cantando con Tina Turner.

William, de 39 años, que tenía 15 años cuando murió la princesa de Gales en 1997, continuó: "Mi madre, ella estaría conduciendo cantando a todo pulmón. Incluso metíamos al policía [de seguridad] en el coche: de vez en cuando también cantaba. Estaríamos cantando y escuchando la música hasta las puertas de la escuela donde te dejaron".

El príncipe William insiste en que sus propios hijos con su esposa Kate Middleton, el príncipe George, de 8 años, la princesa Charlotte, de 6 y el príncipe Louis, de 3, "ya heredaron el amor de mi familia por la música". “La mayoría de las mañanas hay una pelea masiva entre Charlotte y George sobre qué canción se toca en la mañana”, agregó.

¿Cuándo estará disponible la entrevista al príncipe William?

El príncipe William recuerda a la princesa Diana cantando con Tina Turner.

La sesión de preguntas y respuestas se grabó para "In Time to Walk", una "experiencia de audio" de Apple Music que anima a los oyentes a caminar por su salud física y mental. La Verdad Noticias informa que la entrevista estará disponible en Apple Music el lunes.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.