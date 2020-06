Enjuagues con agua oxigenada para protegerse del COVID-19: mitos y verdades

Descubre los mitos y verdades que hay detrás del uso de enjuague con agua oxigenada para prevenir el COVID-19. Foto: www.shutterstock.com

En tiempos de COVID-19 otro enemigo igual de letal es la desinformación y es que en las redes sociales se difunde con rapidez información sin sustento oficial o científico, desde cadenas de WhatsApp, publicaciones en Facebook, Instagram o Twitter, los internautas han sido testigos de supuestos tratamientos milagrosos para prevenir el coronavirus, y esta vez te revelamos la historia de una víctima que por seguir los consejos terminó hiriéndose gravemente.

Víctima de los mitos del COVID-19

Recientemente el internauta Dani Mendoza, dio a conocer en su cuenta en la red social de Facebook, una historia impactante sobre una persona que por seguir con los consejos y tratamientos para evitar contagios de COVID-19 y que las redes sociales han hecho viral, terminó lastimando gravemente su paladar y dañando sus dientes, convirtiéndose en otra de las víctimas de los mitos del coronavirus, ¡vaya desinformación!

Estamos seguros que la víctima de los mitos del COVID-19 tenía buenas intenciones al realizar enjuagues con agua oxigenada concentrada, pues nadie quiere contagiarse del temido virus; sin embargo, debido a este tratamiento automedicado, este paciente se causó heridas graves en el paladar y la mucosa de la boca, dañó el esmalte de sus dientes y ahora paga las terribles consecuencias de la desinformación, ¡no lo hagas!

No se reveló la identidad completa de la víctima, aunque se ha brindado el nombre de Fernando Licona, y en la publicación se asegura que el paciente fue a consulta porque sintió mucho dolor en el paladar, señalando que este le impide tomar bebidas calientes como té o café e incluso ingerir alimentos, ¡terrible situación!

Dani Mendoza, advierte que, el daño del paciente fue provocado porque tomó como enjuague bucal agua oxigenada pura y enfatizando que este tratamiento no oficial es causa de la desinformación, la cual se ha convertido en un enemigo peor que el mismo COVID-19.

Ante esta situación, te desvelamos algunos de los mitos más frecuentes que circulan en las redes como tratamientos para prevenir o curar el COVID-19, y que tienen que ver precisamente con automedicación.

También, hacemos un llamado para que en caso de tener cualquier otra duda sobre el COVID-19, ingreses a páginas oficiales como la de la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la de la Secretaría de Salud de tu país, ahí podrás encontrar a detalle todo lo que necesitas saber sobre el nuevo coronavirus, ¡por favor infórmate en sitios oficiales!

Mitos más frecuentes sobre tratamiento contra el COVID-19

Desde el comienzo de la pandemia del COVID-19, el Gobierno de México, realizó una serie de imágenes muy ilustrativas acerca de los mitos y verdades sobre los tratamientos más popularizados para evitar contagios del nuevo coronavirus, y ahora te recordamos los que tienen que ver con automedicación, ¡toma nota y comparte!

Mito COVID-19 #1: cloro y alcohol

¿Se puede matar el nuevo coronavirus rociando el cuerpo con alcohol o con cloro?

Verdad: No. Rociar todo el cuerpo con alcohol o cloro, no sirve para matar los virus que ya han entrado en el coronavirus, esas sustancias pueden dañar los ojos, la boca, etc.

Mito COVID-19 #2: antibióticos

¿Los antibióticos pueden prevenir y tratar el nuevo coronavirus?

La verdad: No, el COVID-19 es un virus, los antibióticos no funcionan contra virus, por lo tanto, no deben usarse como un medio de prevención o tratamiento.

Mito COVID-19 #3: enjuague bucal

¿Enjuagarse la nariz con solución salina y hacer gárgaras con enjuague bucal, pueden prevenir el contagio del nuevo coronavirus?

La verdad: No. No hay evidencia de que estás prácticas protejan a las personas de contraer el nuevo coronavirus.

Mito COVID-19 #4: ajo

¿El ajo puede prevenir la infección del nuevo coronavirus?

La verdad: No. El ajo es un alimento saludable, pero no hay evidencia de que comer ajo proteja a las personas del nuevo coronavirus.

Mito COVID-19 #5: vacuna contra la influenza

¿La vacuna contra la influenza también protege del nuevo coronavirus?

La verdad: No. La vacuna contra la influenza no brinda protección contra el nuevo coronavirus, este es tan nuevo y diferente que necesita su propia vacuna. Aunque la vacuna contra la influenza no es efectiva para el COVID-19, vacunarse es muy recomendable para proteger la salud.

Por otro lado, el sitio web de la clínica Médica Sur, quien es miembro de la Mayo Clinic Care Network, señala lo siguiente, respecto a los enjuagues bucales y las gárgaras con bicarbonato de sodio:

“Aunque algunos enjuagues eliminan bacterias o microorganismos de tu boca, no te protegen de una infección por COVID 19.”

Sobre la ingesta de alcohol para prevenir contagios de COVID-19, Médica Sur, señala que no es ningún agente de protección, ya que menciona:

“El consumo frecuente o excesivo de alcohol puede aumentar el riesgo de sufrir problemas de salud y tu sistema inmunológico se puede ver suprimido.”

Respecto a la ingesta de etanol, rocío de desinfectantes o cloro enfatiza que no es una cura o tratamiento preventivo del COVID-19, pues advierte:

“Es altamente peligroso realizar cualquiera de estas acciones ya que puede causar incluso la muerte.”

Finalmente, Médica Sur habla sobre la exposición a los rayos de sol, particularmente cuando estos están arriba de los 25°C, pues indica que esto no previene el COVID-19 e informa:

“Puedes contraer COVID-19, por muy soleado o cálido que sea el clima. Se han notificado casos de COVID-19 en países cálidos.”

Con información de Facebook Dani Mendoza, www.gob.mx y www.medicasur.com.mx.