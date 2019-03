Enfermedades que puedes contraer por sexo oral

Enfermedades que puedes contraer con el sexo oral.

Algunas personas practican el sexo oral por que lo toman como “sexo seguro”, pero la realidad es que este tipo de sexo, el anal o vaginal pueden tener las mismas posibilidades de contraer una infección o enfermedad, al tener contacto de los genitales o de piel a piel con otra persona.

Descubre cuales son las principales enfermedades que puedes contraer durante el sexo oral ¡Protégete!

Para un sexo más seguro, una de las mejores formas es usar una barrera (como el condón, el condón femenino la barrera de látex bucal, cada vez que tienes sexo oral, anal, o vaginal, ya que cubren partes de los genitales, protegiéndote a ti y a tu pareja de los líquidos corporales y evita contagio de las ETS.

Enfermedades

VIH

Para las personas VIH negativas, las probabilidades de contraer el VIH al tener relaciones sexuales orales con una persona VIH positiva son extremadamente bajas. Sin embargo, es difícil saber el riesgo exacto porque muchas personas que tienen relaciones sexuales orales también tienen relaciones sexuales anales o vaginales.

SÍFILIS

La sífilis provoca llagas en el área genital (llamadas chancros). Por lo general, estas llagas no son dolorosas, pero pueden propagar la infección fácilmente a otras personas. Puedes contagiarte de sífilis al entrar en contacto con las llagas.

La sífilis puede infectar la vagina, el ano, el pene o el escroto y, en ocasiones, los labios y la boca. Puedes prevenir la sífilis si usas condones o barreras de látex bucales cada vez que tienes sexo.

CLAMIDIA

El riesgo de infección por medio de las relaciones sexuales orales, puede ser alto, ya que al practicarle sexo oral a un hombre que tenga el pene infectado puede provocar que se contraiga clamidia en la garganta.

HEPATITIS B

La hepatitis B es muy contagiosa. Se trasmite por contacto con el semen, secreciones vaginales, sangre y orina. Puedes contagiarte por: tener sexo vaginal, anal u oral (el uso de un condón o barrera de látex bucal durante el sexo ayuda a prevenirla).

HERPES

Una de las infecciones más molestas, dolorosas e incómodas por la tremenda picazón. Según, el Dr. J. Dennis Fortenberry, quien labora en la Escuela de Medicina de la Universidad de Indiana:

"Hay dos tipos de virus del herpes que pueden causar infecciones y uno es más comúnmente asociado con la boca y los labios".

EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH)

Es la enfermedad de transmisión sexual más común y una de las más peligrosas porque puede causar verrugas genitales y derivar en algunos tipos de cáncer. En la actualidad existen vacunas que pueden disminuir los efectos del VPH.

Uno de los cánceres derivados de este virus es el cáncer de orofaringe. Aunque las causas de este cáncer son en su mayoría desconocidas, una investigación publicada en 2007 en The New England Journal of Medicine, vinculó el sexo oral con este cáncer y señaló que las personas que habían practicado sexo oral con 6 personas diferentes tienen un riesgo más elevado que el resto de padecerlo.