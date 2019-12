Enfermedades de transmisión sexual más comunes en mujeres mexicanas

¿Sabías que los síntomas por infección de transmisión sexual (ITS) podrían comenzar a presentarse hasta 3 meses después de la relación sexual sin protección? Más alarmante aún es que existen enfermedades que no presentan signos, pero que pueden desarrollarse y provocar graves consecuencias. ¡Así que infórmate y protégete!

Entre los síntomas regulares de una ITS se encuentran: granitos o llagas, úlceras o rozaduras y ardor, dolor o picazón en vagina, pene, ano o boca; flujo vaginal que puede presentarse con mal olor y, en el caso de los hombres, secreciones por la vía urinaria o el recto, acompañadas de dolor y ardor.

Enfermedades de transmisión sexual más comunes en mujeres mexicanas

No obstante, cabe la posibilidad de que ninguna de estas reacciones se presente, por lo que si has tenido contacto sexual sin protección, es mejor que acudas con un médico y no te automediques.

ITS más comunes entre mujeres mexicanas

Vulvovaginitis

En México, la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en la población femenina es la vulvovaginitis, es decir, la inflamación de la vagina o la vulva, lo que puede ocasionar: secreciones, picazón y dolor.

Candidiasis urogenital

La segunda enfermedad por transmisión sexual más común entre las mujeres mexicanas es la candidiasis urogenital, culpable de provocar irritación y picazón intensa en la zona íntima. Esta es causada por el hongo de la cándida.

Tricomoniasis urogenital

Por último, la tricomoniasis urogenital, causada por el parásito protozoario Trichomonas vaginalis, es la tercera ITS más común en México e impresionantemente un 70% de los afectados asegura no presentar síntomas.

Enfermedades de transmisión sexual más comunes en mujeres mexicanas

¿Cómo protegerme de las ITS?

Una de las maneras más fáciles y efectivas para evitar el contagio de alguna enfermedad por transmisión sexual es a través del uso de condón, ya sea masculino o femenino, sin embargo, también es importante informarse sobre las diferentes ITS existentes y demás métodos de protección.

Te puede interesar: Conoce las enfermedades de transmisión sexual más comunes

- Utiliza condón en cada relación sexual.

- Si tu pareja tiene una ITS, ambos deben de atenderse para evitar reinfectarse el uno al otro.

- Recuerda que no todos los síntomas son evidentes, la única forma de asegurarte de que alguien padece una ITS es a través de estudios médicos.

Únete a nosotros en Instagram.