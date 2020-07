Enfermedad hemorrágica del conejo ¡es mortal!, ¿qué hacer y cómo detectarlo?

Enfermedad hemorrágica del conejo es mortal. Foto: Noticieros Televisa

En febrero de 2020, los funcionarios de sanidad animal detectaron el virus de la enfermedad hemorrágica del conejo, esta sería la tercera vez en los Estados Unidos desde el 2018, te informamos sobre esta alarmante enfermedad y las precauciones que se deben tomar, así como los síntomas para detectarlo.

¿Cuál es la enfermedad del conejo?

La enfermedad hemorrágica del conejo (RHDV2) no afecta la salud humana, pero es importante estar al tanto de esta enfermedad, particularmente aquellos que están involucrados en criar conejos en el condado de Cherokee. RHDV2 es altamente contagioso y afecta tanto a conejos domésticos como salvajes.

Síntomas

Los únicos signos de la enfermedad son la muerte súbita y las narices manchadas de sangre causadas por una hemorragia interna. Los conejos infectados también pueden desarrollar fiebre, pérdida de apetito o signos respiratorios o nerviosos.

Casos detectados

En febrero de 2020, se detectó RHDV2 en un conejo doméstico en la ciudad de Nueva York y el virus se identificó, aisló y erradicó rápidamente. No parece haber un vínculo entre estos dos casos, pero la enfermedad se confirmó más tarde en un conejo en Nuevo México en marzo de 2020. Desde entonces, el RHDV2 se ha extendido en Nuevo México y en varios estados, incluidos Arizona, California, Colorado, Nevada y Texas.

Medio de transmisión

El virus RHDV2 es muy resistente a temperaturas extremas. Se puede transmitir a través del contacto directo o la exposición a las excreciones o la sangre de un conejo infectado. El virus también puede sobrevivir y propagarse a partir de cadáveres, alimentos, agua y cualquier material contaminado. Las personas pueden transmitir el virus indirectamente al portarlo en su ropa y zapatos.

¿Existe vacuna para la RHDV2?

Una vacuna para RHDV2 no tiene licencia actualmente en los EE. UU., Por lo que depende de cada propietario proteger a sus conejos mediante la práctica de buenas medidas preventivas siguiendo las prácticas recomendadas a continuación. Estas acciones reducirán significativamente la posibilidad de que RHDV2 u otras enfermedades contagiosas afecten a sus conejos.

Recomendaciones para evitar RHDV2

-No permita que las mascotas o los conejos salvajes tengan contacto con sus conejos ni accedan a las instalaciones o al hogar.

-No permita que los visitantes entren en conejos ni permita que manipulen conejos de mascotas sin ropa protectora

-Siempre lávese las manos con agua jabonosa tibia antes de ingresar al área del conejo, después de quitarse la ropa protectora y antes de salir del área del conejo.

-No introduzca nuevos conejos de fuentes desconocidas o no confiables. No agregue conejos a su conejo desde refugios de animales u otros tipos de operaciones de rescate.

-Desinfecte todo el equipo y las jaulas que se trasladen dentro o fuera de las instalaciones antes de que sean devueltas a la granja

-Establecer una relación de trabajo con un veterinario para revisar las prácticas de bioseguridad para identificar y cerrar posibles brechas.

-Si vive cerca o visita un área donde se confirmó esta enfermedad, no toque ningún conejo salvaje muerto que pueda ver. Puede comunicarse con su veterinario local, funcionarios de salud animal estatales y federales para saber si se detectó RHDV2 en su área.

-Si tienes conejos domésticos, no los liberes en la naturaleza. Si sus conejos parecen enfermos o mueren repentinamente, contacte a su veterinario.

-Si los conejos parecen enfermos o mueren repentinamente, comuníquese con el veterinario de la instalación.

-Cualquiera que trabaje con conejos siempre debe practicar una buena bioseguridad.

-El virus es resistente y debe tener cuidado con la forma en que se deshace de un conejo que ha muerto.

Los dueños de conejos que tengan preguntas sobre esta enfermedad deben comunicarse con sus veterinarios. Cuando se encuentra, esta enfermedad se debe informar a la Organización Mundial de Sanidad Animal. Los veterinarios deben comunicarse de inmediato con el veterinario del área APHIS del USDA a cargo de su estado y / o el veterinario estatal si se sospecha un caso.