Encuentran huellas de extinción masiva más antigua que la de los dinosaurios

El gran hallazgo de rocas canadienses de hace miles de millones de años, ha revelado una extinción masiva, considerada más antigua que la de los dinosaurios, ya que indican la desconocida muerte de organismos que antecede a la extinción de especies en la época de los dinosaurios hace 65 millones de años, cuando la Tierra perdió casi tres cuartas partes de sus plantas y animales.

De acuerdo con un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, fue el oxígeno atmosférico encapsulado en un mineral el que ha dado pistas para descubrir esta antigua extinción masiva de organismos.

La investigación realizada por la universidad de Stanford, revela que esta antigua extinción descubierta involucró a microorganismos que dieron forma a la atmósfera de la Tierra y finalmente allanaron el camino para el surgimiento de animales más grandes.

Según el coautor principal del estudio, Malcolm Hodgskiss, indica que incluso cuando la biología de la Tierra se compone completamente de microbios puede surgir lo que podría considerarse un enorme evento de extinción que no se registra en registros fósiles.

Los expertos recurrieron a un estudio de barita recogida (un mineral no metálico que encapsula los registros de oxígeno en la atmósfera) en las islas Belcher de la bahía de Hudson, para poder descubrir las huellas con los microrganismos.

De tal manera que revelaron que la biosfera de la Tierra, la parte del planeta ocupada por organismos vivos, experimentó cambios que terminaron hace aproximadamente 2.000 millones, por lo que llegaron a la hipótesis de la Gran Oxidación, conocida como Holocausto de Oxígeno o Revolución de Oxígeno: un enorme cambio medioambiental que ocurrió probablemente hace alrededor de 2.400 millones de años.

