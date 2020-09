¡Encuentra pareja y amigos con estas 13 redes sociales más cool!

Con estas redes sociales encontrarás pareja o amigos rápidamente. Foto: acuere

Ahora las redes sociales te dan una oportunidad de conocer gente para encontrar pareja, no es algo que haya quedado en el olvido, sin embargo, puede que quieras hacerlo de una manera cómoda y práctica desde la comodidad de tu casa ya que estas épocas de pandemia, se ha vuelto un poco más complicado encontrar gente para ligar, entablar una conversación o incluso para conseguir pareja. Ya no son tan seguidas las salidas a bares o discotecas o incluso se ha vuelto un poco más inaccesible el conocer gente en la calle.

Con estas redes sociales que te ofrecemos, puedes encontrar gente de varios lugares, no hay límites, desde tu misma ciudad, ¡hasta en otros países del mundo! Sólo es cuestión de que descargues desde tu smartphone cualquier aplicación que aquí te damos y empieces a platicar con gente de todo el mundo.

Las redes sociales para conocer gente

Facebook Dating

Esta opción es una herramienta dentro de una red social y ha surgido en la búsqueda de encontrar más amigos, o pareja. Es más regional y puedes identificarte por medio de tu foto e incluso de tu nombre de perfil. Podrás conocer personas, eso sí, tus amigos en esa red social no serán notificados sobre tu ingreso y la información que ahí compartas no se verá ni en tu biografía ni en el feed de noticias.

Tinder

Esta es la más popular de las redes sociales, y es que no es nada difícil de usar. Puedes encontrar usuarios de todas las edades, sólo aparecen fichas de las personas que quieres encontrar, y especificaciones como sus gustos. Sólo basta con deslizar a la izquierda o derecha para dar like o dislike.

Tinder, no permite conectar a los contactos que no hayan dado un “me gusta” de manera recíproca. También hay otra opción que se llama “super likes”, en estos, posibilitarás que esa persona a quien le hemos echado el ojo vea al instante lo que nos ha gustado.

Badoo

Esta es una sencilla aplicación que te ofrece encontrar pareja o amigos en otros lugares del mundo, aunque hace muchos años, fue de las más populares, ahora que hay una amplia variedad de aplicaciones parecidas, no sigue perdiendo su auge.

Cuenta con dos modalidades

En el primer caso, la aplicación nos muestra a otros usuarios que también tienen perfil en Badoo. Si te interesa lo que ves, únicamente tienes que clicar en la foto de la persona y accederás a su biografía y fotos.

El segundo caso es el Match, se trata de un apartado donde aparecen las fotografías de quienes nos pueden parecer atractivos acorde a los ajustes de búsqueda realizados. El procedimiento es sencillo: deslizar a la izquierda si no nos gusta el o la candidata; o a la derecha si tenemos interés.

Grindr

Esta red social es la preferida para la comunidad homosexual y bisexual, es la red estrella ligar y tener encuentros esporádicos. Esta app no está concebida como una herramienta para encontrar pareja. Ahora bien, puede que acabe ocurriendo, simplemente deja claro desde un principio qué es lo que pretendes encontrar.

POF (Plenty of fish)

Esta herramienta para conocer gente, es muy utilizada en Europa y América, y ha ido extendiéndose, tienen juegos de match, búsqueda de gente de determinado rango y mensajería privada. Si quiere pasar un divertido rato, esta es la solución.

Lovoo

Esta red social también se ha ganado un puesto como red para ligar con un gran número de seguidores a nivel europeo. Con un formato muy similar a otras como POF o Tinder mismo, Lovoo conecta a sus candidatos gracias a un efectivo sistema de geolocalización por radar que detecta a otras personas de alrededor que también tienen la app.

Happn

Aquí muestra a los usuarios con los que nos hemos cruzado allá por donde nos movemos. Poco a poco, sus perfiles se van acumulando en la página principal; y allí podremos dar like o enviar mensajes. La diferencia en esta red social es que los demás sí que podrán ver cuándo hay interés, de la misma forma que nosotros mismos podremos comprobar si alguien nos quiere conocer o no.

Meetic

Esta es una red social pionera para encontrar una pareja. Es de las aplicaciones que más éxito tienen si buscas algo más serio que un simple rollo de una noche. Su fama recae en sus más de 16 años de carrera, respaldados por su éxito en juntar a desconocidos con gustos afines y cosas en común.

3nder

Recomendada para los que quieran añadir un poco de picante a la vida. Esta aplicación combina el estilo de Tinder y otras muchas, también te recuerda un poco a Snapchat. En 3nder encontrarás todo tipo de parejas que buscan incorporar a un tercero a la fiesta.

Shakn

Lejos de los rollos de una noche y encuentros esporádicos, Shakn es una app para las personas que buscan pareja. Puedes encontrar personas afines a ellos con las que compartir intereses y aficiones, de cara a entablar una relación duradera.

I just made love

Es una app que, a pesar de lo escandaloso de la información que ofrece, preserva nuestra identidad y la de nuestra pareja. I just made love muestra un mapa en el que debemos marcar dónde hemos fornicado, utilizando una serie de iconos que dan a conocer de qué forma ocurrió todo. Así, nuestras marcas quedarán englobadas en un mapa junto a las del resto de gente que use I just made love.

Follamigos

Si tienes varias aficiones, sólo tienes que dar clic en esta red social, es muy práctica y objetiva, como su nombre lo indica, pero puedes también encontrar todo lo que necesites, desde tener amigos, hasta una noche de pasión.

LocalSin

Si lo único que quieres es sexo y punto, tienes que tener claro que la gente quiere en esta red social llamada LocalSin la puedes encontrar. Gracias a su radar, sabrás qué personas cercanas a tu ubicación quieren tener sexo sin compromiso. Para más información, se puede consultar el perfil de cada candidato antes de entablar conversación.

La tecnología y el uso de las redes sociales, nos han hecho la vida cada vez más práctica, si eres un poco tímido o tienes un ritmo de vida muy ocupada y prefieres conocer gente de una manera alternativa. Las redes sociales que te comentamos anteriormente son la solución.