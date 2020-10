Encontró el AMOR en Among Us, lo está buscando ¿Acaso eres tú?

El amor una vez más rompe barreras y nos demuestra que ni una app lo limita. | as

El famoso juego Among Us ha unido dos corazones pero uno de ellos se quedó prendido con mucho amor y ahora lo busca por medio de redes sociales para saber de él y así unir su amor que una vez nació en una app.

El uso de aplicaciones para encontrar pareja se volvió común en los últimos años, pero con las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia del coronavirus cambió las dinámicas de las relaciones virtuales. Y ahora podés encontrar a tu alma gemela mientras compartís una partida de un videojuego.

Among Us se ha convertido en el juego sensación del 2020. Consiste en ir pasando niveles eliminando a los impostores, o aniquilando a los demás jugadores sin que te descubran. Pero además de sus locas tramas, engaños, misiones, asesinatos, también hay espacio para el romance.

Por medio de redes sociales, busca a su amor perdido que encontró por una app. foto/ tierragamer

La historia de amor

Una jugadora de España conocida en línea como Trufa jugó una partida de Among Us, y ahí se encontró con el jugador Stalin. Intercambiaron algunos mensajes, que les fueron. suficiente para saber que eran el uno para el otro, pero demasiado corto como para coordinar un encuentro en la vida real.

Busca a su crush que conoció por Among Us y desesperadamente lo busca por twitter. foto/twitter

Al terminar la partida y despedirse, Trufa quedó totalmente enamorada de este jugador y decidió compartir capturas de pantalla con la conversación, fecha y código de la partida en su cuenta de Twitter con la esperanza de encontrar a su amor virtual.

Escribió en un tuit que necesita su ayuda para encontrar a su crush de Among Us, es de Móstoles tiene 17 años y han tenido una historia de amor. Le prometió que subiría esto y que nos encontraríamos. La publicación de Trufa se volvió viral, ha sido retuiteada más de 13,800 veces, y tiene más de 43 mil Me gusta.

Hasta ahora, la joven española no tuvo respuestas de Stalin y teniendo en cuenta que Among Us es un videojuego que cuenta con cientos de miles de usuarios tal vez será complicado que este par de corazones vuelvan a coincidir. Por lo mientras, su historia de amor se ha hecho viral en internet.