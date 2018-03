MR & PR

Cuando uno lleva demasiado tiempo con su pareja, puede que lleguen a una etapa donde comienzan a perder su vida sexual.

Empiezan a surgir los pensamientos e ideas de que ya hicieron de todo con esa persona, que puede ser porque desde hace mucho tiempo duermes con ella y ya nada ocurre y no pasa nada, pero aquí te decimos que ¡sí pasa!

El deseo sigue allí y sólo es cuestión de volver a encenderlo.

de acuerdo con una sexóloga, cuando hay un problema de cama entre una pareja, su origen pocas veces tiene que ver con la sexualidad.

Enciende la llama de la pasión con tu pareja con estos pasos

Por eso te dejamos unos sencillos pasos para volver a encender la pasión:

1.- ¿Qué sucede en tu vida?

Si estás estresado o de mal humor, es poco probable que pienses en intimidad.

Tomando en cuenta que ya no eres soltero y no puedes solucionar eso con el sexo, hay que echar a volar la imaginación.

Los problemas de libido casi siempre son provocados por un malestar interno y no porque a las personas les deje de gustar su pareja.

La recomendación es que revises qué haces o qué no haces para sentirte mal.

2.- ¿Cómo se encuentra la relación?

¿Ríen suficiente? ¿o qué les falta?... hay que tomar muy en cuenta que reír y la espontaneidad son factores muy importantes en una relación.

3.- ¿Te gusta el sexo que tienen?

Aunque para algunos pueda parecer chusco, los encuentros sexuales en una pareja también pueden influir en la pérdida del deseo.

A veces y con el paso del tiempo, las relaciones sexuales se vuelven monótonas por ello se debe trabajar en eso.

Una recomendación es buscar algún juguete sexual, probar condones de distintos sabores, ir a un baño de vapor. Cosas sencillos logran grandes cambios.

4.- No te fuerces a tener sexo

Si no quieres, no, ya que no se trata de hacerlo todas las noches solo porque hay una persona contigo.

La sexóloga Núria Jorba dice que hay que "buscar un espacio para ducharse juntos, hacerse un masaje, una sesión específica de besos... todos esos pequeños detalles".