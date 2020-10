Enamora a tu pareja todos los día con estas 100 frases de whatsapp

Con estas frases lo derretirás de amor. | buenavida

El fuego del amor con tu pareja se puede reavivar o encender aún más ya que para tener una buena relación con la pareja, debe existir el respeto, la comunicación y muchas ganas de mantener ese amor vivo y con estas emotivas frases que te damos a continuación y que puedes mandar por medio de texto diariamente a tu pareja, seguramente lo agradecerá con mucho afecto.

No podrá resistirse tu pareja con estas frases de amor. foto: lamenteesmaravillosa

Mensajes de amor de buenos días

1. Hoy tengo ganas de nosotros pero de nosotros juntos.

2. Iluminas mis días con sólo tu existencia.

3. Te quiero más que ayer pero menos que mañana.

4. Me encanta porque cada día encuentro al amor de mi vida en la misma persona: ¡tú!

5. Quiero desayunar a tu lado todas las mañanas. ¿Te late?

6. Eres la persona por la cual me despierto feliz todos los días.

7. Te amo con todo mi corazón y no me canso de decírtelo cada mañana.

8. ¡Despierta dormilón! ¿No te despiertas?

9. Ten un bonito día; el mío ya lo es con solo acordarme de ti.

10. Si no despiertas haré una peligrosa hazaña para que lo hagas... sabes a lo que me refiero.

11. Haces que todas mis mañanas valgan la pena, ¡buen día mi sol!

12. No hay mejor manera de despertarme que pensando en ti. ¡Te pienso cada día y te añoro cada noche!

13. Buenos días, ¡es hora de abrir esos ojos que me vuelven loca!

14. Despierto feliz porque esta noche no te has alejado ni un segundo de mis sueños. ¡Te deseo el mejor de los días!

15. Eres el sueño del que nunca quisiera despertar. ¡Descansa dulzura!

16. Gracias, una vez más, por estar a mi lado y llenar cada uno de mis días con tu inmenso amor.

17. Eres la persona por la cual me despierto con ganas de vivir cada día. ¡Mi primer y último pensamiento eres tú!

18. Siempre tengo sueños hermosos porque me duermo pensando en ti.

19. ¿Y si nos damos besos de buenas noches y noches de buenos besos?

20. Eres mi último pensamiento antes de dormir.

21. Si quieres saber cuánto te quiero, cuenta los granitos de arena en el mar.

22. Otra noche sin dormir por culpa del café…el de tus ojos.

23. Si te vas a estar paseando toda la noche por mi mente, al menos ¡vístete!

24. Desde que te conozco, duermo menos pero sonrío más.

25. Duermo temprano para soñarte más tiempo.

26. Eres como el café: me encantas y me quitas el sueño.

27. Eres como la luna para mí, me bañas con tu brillo y aumenta mi energía.

28. Eres mi sueño favorito.

El amor se sentirá en el aire con estas bellas frases. foto: elperiodico

Mensajes para pedir disculpas a tu amor

Si tu y tu pareja han tenido alguna riña, no hay nada como una pequeña pero alagadora frase para pedir disulpas y seguir con la relación, recuerda que la humildad y la comunicación siempre debe ser prioridad en la pareja.

1. Te quiero en todas mis noches, en todos mis días, en todas mis vidas. ¿Me disculpas?

2. No te enojes ni estés celoso. Tú tienes algo que nadie más tiene… ¡mi corazón!

3. ¿Y si nos damos un tiempo? Por ejemplo, tú me das tu presente y yo te doy mi futuro; pero…antes me perdonas. ¿Qué dices?

4. Ser una pareja perfecta no significa no tener problemas, sino saber superarlos juntos. ¡Te amo!

5. Tengo ganas de cuatro cosas: verte, abrazarte, besarte y que me perdones.

6. Solo quiero amarte sin fecha de vencimiento. ¡No estés enojado, amor!

7. No te quiero para ser solo besos, no te quiero para ser solo risas. No te quiero para ser solo minutos; te quiero para ser momentos, para ser alegrías, superar tristezas y evaporar preocupaciones, ¡te quiero para ser historia! Que esta discusión no arruine el amor que nos tenemos.

8. Te vi, te pensé, te soñé, me enamoré…y no pienso perderte. Así que te doy opciones: me perdonas o te atacas a besos, ¡tú decides!

Pide disculpas a tu amor con estas bellas frases. foto: filesedc

Frases célebres de amor

1. Lo escogí a usted porque me di cuenta de que valía la pena, valía los riesgos… valía la vida, Pablo Neruda

2. El amor se siente con el corazón, no con el cuerpo, Gabriel García Márquez

3. Nada dura para siempre… por eso quiero que seas mi nada, Frida Kahlo

4. Me descubrí enamorada cuando supe que deseaba tomar tu mano y besar tus labios cada día de mi vida, Frida Kahlo

5. Estábamos, estamos, estaremos juntos. A pedazos, a ratos, a párpados, a sueños, Mario Benedetti

6. Estar o no estar contigo es la medida de mi tiempo, Jorge Luis Borges

7. Amar no es mirarse el uno al otro; es mirar juntos en la misma dirección, Antoine de Saint-Exupéry

8. Amo como ama el amor. No conozco otra razón para amar que amarte. ¿Qué quieres que te diga además de que te amo, si lo que quiero decirte es que te amo?, Fernando Pessoa

9. Vení a dormir conmigo: no haremos el amor, él nos hará, Julio Cortázar

10. Te dejaré estar en mis sueños si tú me dejas estar en los tuyos, Bob Dylan

11. Lo que hay entre nosotros no es amor, es inmortalidad, Milan Kundera

Mensajes cuando se encuentre lejos

1. Te llevo siempre conmigo; no muy cerca pero si en mi corazón.

2. No estamos tan lejos, los dos vemos las mismas estrellas.

3. De las 24 horas del día, 16 pienso en ti y 8 sueño contigo.

4. El amor no conoce las distancias, porque permaneces en mi interior.

5. La distancia no significa nada cuando el amor significa todo.

6. Quiero hacer tres cosas: verte, abrazarte y besarte.

7. Tu piel y mis labios tienen una cita, unas caricias y una vida pendiente.

8. Te veo poco, pero te pienso todo el día

9. Contigo no me dan ganas de estar con nadie más.

10. Eres lo primero que pienso cuando me dicen que pida un deseo.

11. Y cuanto más te conozco, más me quiero contigo.

12. Un día me voy a cansar, te voy a ir a buscar y te voy a comer a besos.

13. Estoy pensando en ti; no importa a qué hora lo leas.

14. Tu único defecto es no despertarme junto a mí.

Con estas encantadoras frases de amor, tendrás a tu pareja muy enamorada y recordándote con afecto a pesar de la distancia, al despertar, antes de irse a dormir o cuando menos se lo espere mediante mensajes de whatsapp.