Enamora a los 50's con estos LOOKS de fiesta que robaran miradas

Estos looks te harán ver hermosa a los 50 años. Foto: clara.es

Qué no te intimide la edad, luce perfecta y hermosa esta fiesta de Nochevieja con estos looks que dejarán a todos con la boca abierta, sí, no importa si tienes 50 años, lo único que tienes que hacer es inspirarte en estos outfits que sin duda ¡te quedarán como anillo al dedo!

Looks de fiesta para enamorar a los 50’s

Chaqueta y traje

Carmen Gimeno tiene cientos de seguidores, y es que esta mujer de más de 50 años de edad sabe muy bien como lucir espectacular, así que inspírate en este outfit color esmeralda con tornasol que hará que destaques en cualquier fiesta, ¡está llena de estilo!

Look de fiesta con chaqueta y traje. Foto: Foto: Instagram @carmen_gimeno

Luce un vestido negro minimalista

Los básicos nunca pasan de moda, y como sabes el negro en vestido es siempre un acierto para salir de fiesta, además puedes darle un giro minimalista maravilloso que te hará ver muy elegante, lo mejor es que no tendrás que pasar mucho tiempo eligiendo cómo combinarlo, porque ¡queda bien con todo!

Luce un vestido negro minimalista. Foto: Instagram @burtonregina

¿Fiesta con Slip Dress?

Si te gusta estar cómoda y quieres verte muy clásica puedes optar por este vestido tipo camisón que te dará un look elegante y de fiesta irresistible, especialmente si lo combinas con joyas y zapatos a tu estilo, ¡te verás hermosa!

Vestido Slip Dress Foto: Instagram @greceghanem

Look total black

Botines y pantalón de cuero en color negro siempre serán un clásico de las fiestas, y sí, no importa que seas una mujer de más de 50 años de edad, este look te irá bien, así que ¡basta de inseguridades!, saca del armario estas prendas irresistibles y lúcete.

Look total black. Foto: Instagram @instyle.by.anne

Las lentejuelas son el outfit perfecto

Cómo sabes una fiesta sin este elemento no es realmente una buena, así que, no pueden faltar en tu look, aunque si no quieres acaparar muchas miradas, puedes optar por llevar unos pantalones jogger que las lleven de forma discreta o cualquier otra prenda de tu preferencia, ¡vas a enamorar a todos!

Las lentejuelas son el outfit perfecto. Foto: Instagram @fraukeludowig_official

Con información de www.clara.es