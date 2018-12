En un encuentro sexual con un desconocido, puede ser beneficioso.

Un estudio demostró que tener un encuentro sexual con un desconocido es beneficios, pues este gusto de los jóvenes por el sexo casual tiene un gran impacto y aquí te damos los detalles.

De acuerdo a un equipo de psicólogos autores del estudio, dirigido por Zhana Vrangalova, elaboró una encuesta para saber si los participantes tenían orientaciones sociosexuales más o menos restrictivas, esto es, si veían el sexo casual como algo positivo o algo de lo que alejarse. Tras esto, monitorizaron la actividad sexual de los jóvenes durante todo un año académico.

Trae sus beneficios.

Los estudiantes que veían el sexo casual como algo positivo, mostraban mayor bienestar tras un encuentro sexual que cuando no lo tenían: su autoestima era mayor, tenían menos síntomas de depresión y una menor ansiedad.

Cabe mencionar que aquellos que veían el sexo casual como algo negativo mostraban menos bienestar, pero la diferencia no era estadísticamente significativa (algo que no es de extrañar, dado que las personas a las que no gustaba el sexo casual, como es lógico, apenas lo practicaban).

Aunque este estudio demuestra una beneficios del sexo casual, te dejamos los riesgos y consecuencias de la práctica del sexo ocasional, para que los consideres.

1.- Enfermedades de Transmisión sexual. Hay riesgos aunque se usen preservativos.

2.- Embarazos no deseados. El método anticonceptivo 100% seguro es la abstinencia.

3.- Vergüenza. Por haber estado con alguien a quien apenas se conoce.

4.- Piojos en el vello púbico. Similares a los del cabello, pican la piel y succionan sangre.

5.- Infecciones. La infección del tracto urinario no es considerada como una infección de transmisión sexual, pero estas infecciones son comunes en personas con muchas parejas sexuales.

6.- Peligros de seguridad. Puede ser que ese desconocido o desconocida no te deje en paz y te acose por tiempo indefinido

7.- Soledad. Estudios demuestran que las personas que solían practicar sexo casual, posteriormente se volvieron mucho más solitarias.