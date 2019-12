¿En qué silla te sentarías? Revela tu verdadera personalidad (Test psicológico) FOTO CORTESÍA LA PRENSA

Este test psicológico de la silla revela tu verdadera personalidad, eso que tanto escondes y que nadie se imagina, así que no pierdas más el tiempo y descubre lo oculto que hay en ti ¿En qué silla te sentarías?, elige una silla de bar y tu respuesta será sorpendente.

Si escogiste la silla A

Si tu respuesta a ¿en qué silla te sentarías? es la silla A, eres una clase de persona un poco o muy distante ante los demás, por lo que te cuesta muhco relacionarte con otras personas, no te gusta convibir y cuando lo haces lo haces con por poco tiempo, te desepera estar con alguien más, además, la mayoría de las veces te gusta estar solo. En general, te centras más en el entorno que en las personas.

Si escogiste la silla B

Si escogiste la segunda silla, la silla B, eres de esas personas que les encanta conocer gente nueva, la mayoría de las veces ansías con hacer nuevos amigos, aunque al principio te cuesta dar el primer paso, cuando agarras confianza eres muy agardable. Otra cosa importantes es que te encanta salir con amigos para una noche de aventura, no mides tus límites y te encanta vivir nuevas experiencias.

Si escogiste la silla C

Si elegiste la silla número tres, la silla C, quiere decir que eres una persona muy segura y no tienes problemas para adaptarte a lo que venga, te gusta conocer nuevas personas pero siempre sabes elegir a quien brindarle tu amistad, no cualquiera se puede llevar contigo. Eres muy divertido pero con tus amistades.

