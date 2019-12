¿En qué estación del año naciste? Test revela tu personalidad escondida foto cortesía portal educativo

Los test psicológicos y de personalidad revelan muchsísimas de las cosas que escondes y que nadie se imagina, así que no pierdas más el tiempo y descubre lo oculto que hay en ti, lo único que debes hacer es elegir la estación del año en la que naciste y descubre que revela tu respuesta ¡Hazlo ya!

De las cuatro estaciones del año elige en la que naciste:

Primavera -19 de marzo - 20 de junio

Si naciste en esta estación del año, sueles ser una persona super optimista frente a la vida, siempre buscas lo mejor de las cosas, jamás te dejas caer, por nada del mundo, no te dejas aterrar por nada, de todas las personas eres de esas que siempre luchan en todas sus batallas y ganan, eres toda una persona positiva.

Verano - 20 de junio- 22 de septiembre

Si eres de las personas que anció en épocas de verano entre el 20 de junio al 22 de septiembre, eres un pco temeroso y hasta miedoso, no te gustan los cambios y cuando tienes que enfrentarlos te cuesta y te niegas a hacerlo, sueles ser muy ansiosa en cuestiones del amor, siempre quieres que las cosas salgan bien y si no es así te frustras. Eres una persona muy codependiente.

Otoño - 23 de septiembre- 21 de diciembre

Si eres de la spersonas que ancieron en otoño, sueles ser un poco irritable para los demás, muchas veces no te lo dicen por cortesía, pero a veces haces cosas que no les agardan, la buena noticia es que cuando tienen días malos, siempre hacen lo posible por ser felices, no son personas débiles y son bien luchadoras.

Invierno - 21 de diciembre- 19 de marzo

Si naciste en epocas de invierno, tu eres una persona muy fría, en cuestiones del amor sueles ser la dominante en la relación, con tus amistades sueles ser a todo mecate pero en cuestiones de pareja y de familia siempre eres muy fuerte, eres un roble, algunas veces muestras tu lado divertido.

