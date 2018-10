En otoño rompe con estas anti tendencias en moda.

Hay algunas prendas que deberías de dejar en olvido, pues te ves terrible, como usar en pleno día minifalda de cuero, no se ve bien, no importa que sea otoño e incluso invierno, el cuero se hizo para la noche y como este ejemplo, te mostraremos lo que debes de eliminar de tu closet.

Bufandas extra big

Una bufanda muy aparatosa es verdad de que puede cubrir mucho pero en realidad distorsionan mucho las proporciones. Debido a este accesorio la parte superior del look se vuelve más voluminosa, especialmente en combinación con un pantalón de mezclilla apretado, faldas y pequeños zapatos. Si quieres sentir calor y comodidad, existen métodos más elegantes para conseguirlo. Por ejemplo, puedes ponerte una sudadera con un cuello alto o una chamarra, y bajo ella atar una pequeña bufanda caliente. Al mismo tiempo la proporción de la parte superior e inferior quedará equilibrada.

Bufandas extra big.

Pantalones muy ajustados en blanco

El pantalón de mezclilla skinny es uno de los modelos más populares. No importa que tan buen cuerpo tengas, es muy importante cuidar todos los aspectos no solo si eres delgada, cuidar cada aspecto con el color blanco es fundamental, en especial si quieres que la ropa oculte los defectos y destaque las ventajas, seguramente no quieres verte visualmente más gorda, entonces al elegir los pantalones es mejor dar preferencia a los matices oscuros y evitar los claros, especialmente el color blanco.

Pantalones muy ajustados en blanco.

Abrigo tipo vestido

Este tipo abrigo es ideal para las mujeres de baja estatura. Gracias a su forma destaca espectacularmente la cintura y se ve también muy femenino. Pero estos abrigos no son universales. Para que te sientas más cómoda y tengas más variedad, es mejor prestar atención a otros modelos: abrigo slim fit o rectos, que se ven elegantes de igual manera tanto en la combinación con el pantalón de mezclilla como con las faldas y vestidos.

Abrigo tipo vestido.

Peluches

Ésta también es parte de las tendencias recientes que hoy en día casi está caduca. El peluche no se ve serio, concede un look muy barato. Y, por supuesto, como en el punto anterior, no es una prenda universal, ya que la ropa seleccionada de manera incorrecta puede hacer el look estéticamente malo. La variante clásica es nuestra mejor opción Y aquí la selección es muy diversa: la gabardina que fluye, los abrigos de lana o de tweed, las chamarras de piel o lo que tú prefieras.

Peluches

El animal print en grande

Algunas estilistas consideran que los estampados de animales en general son una elección fracasada, ya que tal ropa, por lo general, se ve muy llamativa y nada elegante. Pero en realidad el secreto es sencillo: todo es bueno si se usa de manera moderada. La blusa con un estampado de leopardo, una mini falda, tenis y otros detalles pequeños del guardarropa se ven con bastante estilo. Y las prendas grandes, por ejemplo, las faldas largas, el abrigo de piel, los leggins puede verse bastante agresivos. Pero en este caso puedes vestirte con gusto, lo más importante es elegir una tela densa y de alta calidad y la combinación exitosa con otros elementos del atuendo.

El animal print en grande.

Medias de rejilla

Hace un tiempo las medias de rejilla se consideraban seductoras, pero actualmente son vulgares. Además, no importa para qué ocasión quieras usarlas, ya que seguramente es inapropiado y anticuado. Hoy en día esa tendencia dejó de ser actual, por eso aconsejamos regresar a las medias tradicionales de un tono, elegidas según tu talla.

Medias de rejilla.