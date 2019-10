En las relaciones de pareja siempre hay uno que se interesa más que el otro foto cortesía de la vanguardia

En la mayoría de las relaciones de pareja siempre hay una persona que demuestra más el interés que el otro, en algunos casos puede ser algo muy común pero a la larga puede afectar lo que tienen, de ahí la importancia de balancear la situación ya que uno podría salir lastimado.

Por mucho tiempo se ha dicho que para que una relación de pareja pueda funcionar, ambas partes deben de dar por igual, amor, cariño, interés y mucho más, pero no muchas personas hacen eso, por lo que pasado algún tiempo comienzan con algunos detalles.

Actualmente no es novedad y se refleja como la teorías de Waller, que afirmaba que en estos casos, la persona de menor interés era quien mantenía el poder en la relación, pues el otro estaba a su merced.

Al principio de toda relación hay uno que demuestra un poco más el interés para que sea algo más romántico, pero el problema surge cuando eso no cambia y realmente hay uno que no se interesa en la relación romántica. Algunos expertos coinciden en que si no lo hizo en los primeros días de relación, no lo hará después.

De acuerdo con Shawn M. Burn, psicóloga, reveló a Psychology Today que muchas veces quien tiene menor interés tiene intenciones de que sea así, pero hay otras donde no es intencional.

La experta sugiere que aún así en ambos casos explota a la persona de mayor interés,pero empieza un desbalance que puede durar mucho tiempo, ya que el menos interesado no quiere dejar los beneficios que el otro aporta y se justifica diciendo que su pareja aceptó los términos de la relación.

De esta manera, las relaciones suelen terminar siendo tóxicas, por lo que Shawn M. Burn asegura que cuando somos la persona de mayor interés, lo mejor es terminar la relación para que ambos podamos recuperarnos y encontrar una relación que nos brinde verdadera satisfacción.

