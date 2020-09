En el Día Mundial de la Bisexualidad, contesta este test para saber si lo eres

Este test te puede ayudar a definir tu bisexualidad. | homosensual

Si tienes preguntas frecuentes sobre tu sexualidad y cómo definirla, este test te puede servir para poderlo hacer y saber si eres bisexual o que preferencia seuxal tienes, además de poder analizar y autodescribirte y recuerda siempre que tu orientación sexual es válida siempre y seas feliz y te sientas bien con lo que eres y lo que tienes.

Test ¿Cómo saber si soy bisexual?

1. ¿Has tenido al menos una pareja del sexo contrario?

Si

No

2. ¿Has disfrutado de esas relaciones heterosexuales?

Si

No

No he tenido parejas heterosexuales

3. ¿Te has imaginado con alguien de tu mismo sexo?

Si

No

Ya he estado en relaciones homosexuales

4. Cuando vas en la calle y ves una pareja heterosexual, ves...

Al novio

A la novia

A los dos

Depende cuál me guste más

A ninguno

5. ¿Te sientes a gusto con la etiqueta 'heterosexual'?

Si

No

No se

6. ¿Te identificarías con la categoría homosexual?

Si

No

No lo sé

Respuestas al test

Mayoría de si

¡Oh sí!

¡Definitivamente!, te gustan tanto hombres como mujeres. No importa si has tenido relaciones con personas de tu mismo sexo o no. Lo que importa es lo que has llegado a sentir. Tampoco importa hacia cuántas personas de cada sexo te hayas sentido atraída, la orientación sexual no es una competencia de números. Eres bisexual, aunque seguro ya lo sabías y solo necesitabas confirmarlo.

Mayoría de no

Lo sentimos

Puede que estes sintiendo emociones por alguien de tu mismo sexo pero todo parece que eso no es una constante en tu vida. ¡No te preocupes! Las orientaciones sexuales no son algo fijo, no dejas de ser heterosexual solo porque una persona de tu miso sexo te atrajo alguna vez. Otra opción puede ser que haga falta que seas honesto contigo mismo al responder las preguntas de este test y las que tú mismo te haces. Conócete y sé sincero, solo así sabrás quién eres.

Mayoría de no sé o no

Puede...

Puede ser que hayas tenido relaciones heterosexuales antes, pero no parecen ser de tu gusto personal. No necesariamente tienes que ser gay o lesbiana, pero quizá otra letra del LGBT+ te acomode mejor que la etiqueta 'bisexual'. Si sigues sin estar seguro de que eres, continúa explorando y conociéndote para encontrar quién eres. En algún momento lo encontrarás.

Si crees que tienes otro tipo de orientación sexual y aún no te defines, puedes acercarte a alguna asociación LGBTTI+ que te puede ayudar para saber tu si eres bisexual, seguramente hay una en tu entidad. O tal vez puedas cambiar de preferencia, el punto es que seas feliz.