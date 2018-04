Embarazo con ropa, sí es posible

Existen muchos rumores, leyendas y mitos sobre temas relacionados con el embarazo. Alguna vez has escuchado que con ropa no te puedes embarazar, pues esto ya no es mito. Existen miles de historias que cuentan sobre chicas que quedaron embarazadas con solo darse una buena sesión de besos apasionados con su pareja y a menos de que sea mentira, esas afirmaciones indicaban ser falsas.

Un ejemplo de esto, ‘dry humping’ o en su defecto ’foreplay’ con ropa.

Dry humping: es el proceso de dos personas moviéndose hacia arriba y abajo, hacia adelante y hacia atrás, una encima de la otra completamente vestidos; puede ser sin algunas prendas pero el pene no debe tener contacto con la vagina sin algún tipo de tela que los separe, como boxers, panties, o incluso sábanas.



¿Qué riesgos hay que después de tener un momento hot con tu chico sin quitarse una sola capa de ropa? ¡CUIDADO! el riesgo es alto. Mucho cuidado.

dry humping



El primero en publicar información relacionada con este tema fue un importante portal de noticias en línea, investigando con un experto de ‘Family Planning NSW’, clínica especializada en la salud sexual y reproducción, quien aseguró cómo podría suceder esta situación que mucha de nosotras considerábamos imposible:

‘Si el semen llega a tener contacto directo con la vagina de la forma que sea, existe un riesgo de embarazo. El semen que queda en la ropa interior, aunque parezca rarísimo, puede hacer que una chica quede embarazada’…

¡NO ES BROMA!

Por más hot que te sientas, platica con tu chico y tomen las precauciones necesarias, sobre todo si tener un bebé todavía no aparece en tus planes. Hay muchos métodos y recuerda que siempre hay que cuidarse.