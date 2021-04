¿Alguna vez has escuchado sobre el embarazo adolescente?, este también se conoce como embarazo precoz y se le llama así según la Organización Mundial de la Salud, cuando una mujer concibe durante la pubertad, es decir, cuando queda embarazada entre los 10 y 19 años edad, y es bastante peligroso, ya que el cuerpo de la niña aún no está preparado para la gestación.

El término de embarazo adolescente, también se refiere de acuerdo con la nación a que la mujer está en la etapa de gestación sin haber cumplido la mayoría legal, la cual varía de acuerdo a cada país.

Los riesgos de salud para una mujer con un embarazo adolescente pueden ser graves y también pueden afectar al bebé, y para ambos son físicos y emocionales, los cuáles te compartiremos a detalle más adelante.

Causas del embarazo adolescente

Causas del embarazo adolescente. Foto: unamglobal.unam.mx

En La Verdad Noticias te revelamos que las causas del embarazo adolescente más comunes depende de los avances médicos de las naciones, su entorno, educación y por supuesto de su cultura, ya que hay países donde se fomentan el matrimonio con niñas, ya que le dan suma importancia a su fertilidad.

En el caso de los países donde esto está prohibido o no existen esas tradiciones sobre el matrimonio con niñas, a principal causa de esta gestación a temprana edad es que los jóvenes no usan anticonceptivos durante sus relaciones sexuales; sin embargo, no son los únicos motivos del embarazo adolescente, también se deben considerar los siguientes temas cruciales:

Drogas y alcohol

Ausencia de los padres, familias inestables o conflictos familiares

Estado socioeconómico bajo

Abuso sexual y violaciones

Falta de educación sexual

Riesgo

Las mujeres tienen una probabilidad más alta de morir en el parto si tienen un embarazo adolescente. Foto: plan-international.es

Generalmente se sostiene que cuando las mujeres comienzan a tener su menstruación, su cuerpo ya puede concebir un bebé; sin embargo, esto puede poner en peligro al hijo y a la madre, y a estos son los riesgos de un embarazo adolescente, y pueden ser mucho más peligrosos si no se busca atención prenatal o si se tienen menos de 17 años de edad, y son los siguientes:

El cuerpo de la mujer adolescente no posee los nutrientes suficientes para el desarrollo correcto del bebé y su cuerpo tampoco está listo para tener un embarazo pleno y lleno de salud.

pleno y lleno de salud. El bebé puede nacer prematuro o muy bajo de peso.

Pueden presentarse niveles bajos de hierro en la madre, es decir, anemia.

El riesgo de muerte infantil es más elevado.

La cabeza del bebé puede ser más ancha en la abertura pélvica, es decir, puede haber más posibilidades de desproporción cefalopélvica.

Los bebés pueden tener peligro de nacer con malformaciones si su madre tiene menos de 15 años de edad.

Hay mayor posibilidad de tener eclampsia o preeclampsia.

La mujer tiene más riesgo de morir.

Hay más posibilidad de tener abortos naturales.

Existe mayor riesgo de complicaciones.

Debido a que la madre adolescente comparte todos sus nutrientes con el bebe su crecimiento puede detenerse.

Las visitas prenatales regulares, llevar un estilo de vida saludable y tomar clases de parto y crianza pueden ayudar a reducir estos riesgos y preparar a una joven madre (y/o padre) para un gran embarazo adolescente, parto y posparto.

Consecuencias

Las mujeres se embarazan en la adolescencia pueden vivir discriminación. Foto: centroeleia.edu.mx

Las mujeres que conciben un bebé a temprana edad no sólo ponen en riesgo su salud física, también la emocional, y claro, esto conlleva a una serie de consecuencias del embarazo adolescente que se reflejan en un cambio total en su vida, y estos son algunos de estos

El miedo al rechazo social es una de las consecuencias que las niñas embarazadas enfrentan con frecuencia, pues esta tiene que enfrentar un entorno hostil donde se le juzga y critica, algo que la orilla a aislarse de los grupos con los que convive.

La niña pierde su autoestima, ya que no quiere ser responsable de su bebé, lo rechaza por completo, y es algo que las pone tristes y culpables, pues sus obligaciones se ven completamente incrementadas.

Los problemas sociales y familiares se intensifican, esto porque surge la discriminación hacia la adolescente embarazada o se convierte en el centro del conflicto, en el caso de aquellas que pertenecen a un estratos social de alto poder adquisitivo o de nivel medio, su grupo de pertenencia suele discriminarlas con más severidad.

Las niñas suelen dejar de estudiar, y esto ocasiona que sus oportunidades se vean disminuidas, ya que se les dificultará conseguir un mejor empleo, incluso hará más complicada su elección de carrera e incluso no logrará encontrar fácilmente un empleo con beneficios sociales.

Las mujeres adolescentes que se embarazan en esa etapa de su vida tienden a tener más hijos, y esto sólo enriquece el círculo de la pobreza.

Prevención del embarazo adolescente

Prevención del embarazo adolescente. Foto: es.lovetoknow.com

Cuando se habla de la prevención del embarazo adolescente los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés sugieren hacerlo desde cuatro perspectivas, desde el gobierno, el personal de salud, los padres y directamente con el adolescente, aquí te compartimos algunas de las medidas que sugiere para cada rubro:

El gobierno federal

Puede apoyar con servicios de planeamiento familiar asequibles para que las mujeres prevengan un embarazo adolescente. Podría desarrollar pautas clínicas para el uso eficaz y seguro de los anticonceptivos. Puede evaluar y crear programas que se dediquen a prevenirlo en las localidades donde haya más incidencia de casos.

Personal médico

Pueden insistir a las adolescentes de que no tengan sexo. Indicar a los adolescentes que los anticonceptivos reversibles de larga duración (LARC) son una alternativa de primera línea y segura para evitar un embarazo. Informa a detalle sobre todos los tipos de anticonceptivos, diciendo sus desventajas y ventajas. Capacitar sobre cómo usar los LARC, y contar con estos físicamente, así como tener opciones sobre cómo pueden adquirirlos. Señalar a los adolescentes que además de los LARC deben usar condón para evitar las enfermedades de transmisión sexual.

Los padres y tutores

Revisar si su seguro tiene cobertura sobre servicios de consejería y anticoncepción sin que esto implique un gasto extra para ellos o los adolescentes. Pueden pedir a las adolescentes que eviten tener relaciones sexuales. Reiterar a las jóvenes de que usen métodos eficaces para evitar un embarazo adolescente y al mismo tiempo usar condón para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Llevar a la adolescente con un proveedor de atención médica para que le dé información acerca de los LARC y otros métodos anticonceptivos.

Las adolescentes

Estas pueden decidir no tener relaciones sexuales. Podrían hablar con adultos de confianza o padres sobre qué métodos anticonceptivos pueden usar si quieren ser activas sexualmente. Pueden acercarse a un proveedor de atención médica para averiguar todo acerca de los diferentes métodos anticonceptivos.

Embarazo adolescente en México

En México muchas niñas se embarazan por no usar anticonceptivos. Foto: guiauniversitaria.mx

El embarazo adolescente en México según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) hubo 2.1 millones de nacimientos en el 2019 y de esos el 16.2 corresponden a mujeres adolescentes de 15 a 19 años de edad, mientras que de los 8.5 mil nacimientos que hubo el 0.4 por ciento fueron de niños con madres menores de edad.

Otras de las cifras importantes y a destacar sobre las mujeres que se embarazan en la adolescencia son según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) del 2018:

Las niñas con 17.5 años, tienen la edad mediana en que generalmente tienen su primera relación sexual.

El uso del método anticonceptivo en la primera relación sexual por parte de la adolescente se da sólo en un 60.4 por ciento.

En el caso de aquellas mujeres adolescentes que decidieron no usar un método anticonceptivo en su primera relación sexual, esto fueron algunos de sus motivos:

El 36.4 por ciento no pensaba en que podría tener relaciones sexuales.

El 17.3 por ciento desconocía dónde obtener métodos anticonceptivos o como debía usarlos.

El 16 por ciento tenía deseos de un embarazo.

Por otro lado, cabe mencionar que en el año 2018, de acuerdo con el diario Milenio, México ocupó el segundo lugar a nivel mundial en embarazo adolescente, esto luego de los Estados Unidos, pues las estadísticas revelaron que en la República Mexicana nacen cada año 390 mil bebés de mujeres con edades de 19 a 10 años, incluso hay registros de niñas con 9 años embarazadas.

Esta información no extraña, cuando para el periodo del 2018, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) reveló que América Latina y el Caribe eran a nivel mundial las dos subregiones que se posicionaron con la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes.

Embarazo adolescente según la OMS

La OMS asegura que las mujeres tienen alto riesgo de muerte si se embarazan en la adolescencia. Foto: andina.pe

El embarazo adolescente según la OMS (Organización Mundial de la Salud), hay 1 millón de niñas con menos de 15 años que de forma anual dan a luz un bebé, casi siempre en países de medianos y bajos ingresos, mientras que en total hay 16 millones de mujeres de 15 a 19 años tiene un hijo.

También advierte que la segunda causa de muerte en mujeres de 15 a 19 años a nivel mundial es el parto y el embarazo adolescente.

Por otro lado, los bebés de mujeres adolescentes tienen más posibilidades de muerte en comparación con aquellos donde las madres tienen de 20 a 24 años de edad.

Respecto a las tasas de la natalidad la OMS presenta las siguientes cifras:

El 11 por ciento de nacimientos a nivel mundial son de mujeres con edades de los 15 a los 19 años.

El 95 por ciento de nacimientos por embarazo adolescente se dan en naciones con medianos y bajos ingresos.

se dan en naciones con medianos y bajos ingresos. Es África Subsahariana es la más alta de las tasas nacional que van de 1 a 299 nacimientos por 1000 mujeres adolescentes, mientras que, a nivel mundial la tasa media de natalidad es de 49 a 1000 féminas con edades de 15 a 19 años, así lo revelaron en el 2014 las Estadísticas Sanitarias Mundiales.

Debido a que el embarazo adolescente sigue siendo un verdadero problema a nivel mundial la OMS ha tomado las siguientes medidas para hacerle frente, y lo hizo en colaboración con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en el 2011.

Hacer que los matrimonios dados antes de los 18 años de edad disminuyan.

Apoyar y fomentar la comprensión para que se pueda disminuir el número de embarazos antes de los 20 años de edad.

Elevar la utilización de anticonceptivos en las adolescentes para evitar el embarazo no deseado.

Disminuir entre las adolescentes las relaciones sexuales forzadas.

Disminuir entre las adolescentes los abortos peligrosos.

Elevar entre las adolescentes el uso de servicios de atención prenatal, en el parto y posnatal.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.