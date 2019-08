Elon Musk pretende bombardear Marte con armas nucleares y esta es la razón| Dan Taylor

Elon Musk ha compartido una idea que a muchos ha sorprendido y hasta se ha colocado en la mira de la polémica por su interés de detonar bombas nucleares en los polos del planeta Marte, por una razón muy importante para la humanidad, aunque muchos la descartan.

Elon Musk pretende bombardear Marte con armas nucleares y esta es la razón

Según el creador de Tesla, al bombardear Marte, especialmente en sus polos estos comenzarán a derretirse y liberarían dióxido de carbono, el cual ayudaría a aumentar la temperatura del planeta, consiguiendo así agua líquida, de tal manera que se volvería más habitable y así albergar a la humanidad.

Elon Musk pretende bombardear Marte con armas nucleares y esta es la razón

TE PUEDE INTERESAR: Proponen lanzar nucleares al planeta MARTE para COLONIZARLO

Musk considera que, los casquetes polares del planeta rojo podrían al derretirse pueden liberar dióxido de carbono y crearía un efecto invernadero que podría elevar la temperatura y la presión del aire del planeta.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el multimillonario sugiere bombardear Marte, puesto que, en 2015, ya había compartido esta idea, explicando y argumentando que sería más fácil habitar Marte para los humanos, un plan que tiene proyectado para menos de 100 años.

Elon Musk pretende bombardear Marte con armas nucleares y esta es la razón

Además de estas declaraciones, Musk y su compañía SpaceX, está trabajando en un prototipo de su cohete a Marte llamado Starship o BRF, que eventualmente trasladaría a humanos al planeta, por lo que se dice que sus ideas van más allá para la supervivencia de la humanidad en un determinado momento.

Sin embargo, algunos científicos de la NASA no están de acuerdo con la teoría de Musk, ya que la posibilidad de usar dióxido de carbono en el planeta rojo no sería suficiente para alterar la temperatura del planeta y además no es posible con la tecnología actual.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.