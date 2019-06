Elisa Balam, una apasionada editora de Yucatán

En amena charla con La Verdad, nuestra invitada nos puntualizó todas las aristas que abarca su trabajo al frente de EG Editorial. “Al menos el trabajo que a mi compete es muy amplio, son muchas etapas, no es únicamente tomar el texto de alguien que desea tener su libro y llevarlo a una imprenta, es mucho más que eso, es entender desde principio que es lo que necesita ese escritor, necesitamos primero una asesoría con él para entienda los trámites por ejemplo del registro que hay que hacer que son bien importantes, necesita que pensemos en un concepto, y claro está el terminar el producto, el libro físico o electrónico”.

Elisa es originaria de la Perla del Sur, Ticul, hija del profesor Antonio Balam Duran y la señora Maricruz Marín de Balam.

Elisa comentó que ha participado en la realización de unos 15 libros impresos y su correspondiente versión electrónica, ganado en el proceso buenas amistades, porque sus clientes se percatan de su dedicación y profesionalismo. “Otra parte importante es la parte de agente editorial. A mí me toca y lo hago con mucho orgullo, representar a esos escritores cuando ellos no están, representarlos si no pudieron llegar por ejemplo a algún evento donde estaban invitados, representarlos con algún medio de comunicación, atender todas las necesidades de difusión, la parte de mercadotecnia que es ver la venta de sus libros, colocarlos en buenos lugares, darle seguimiento a las ventas, abrirles nuevos mercados, cuando ya aparentemente se van agotando cómo todas las cosas que hay que hacer, surgen otras como proponerle actividades para que el libro electrónico tenga más movimiento, abrir espacios fuera de la ciudad, fuera del estado, irnos a otro lugar y no solamente es el libro, la obra literaria sino también es el propio autor al que hay que posicionarlo, el trabajo de un editor es casi inagotable, siempre hay cosas que hacer y aquí la creatividad es bien importante porque no aplica lo mismo para cada escritor, cada uno es diferente, sus necesidades son diferentes, cuando hacemos una propuesta, está hecha a la medida de lo que necesita ese escritor, no es la misma que repetimos para todos”.

Desde niña siempre tuvo presente la costumbre de la lectura, ya que todos en su familia acostumbraban hacerlo.

Dijo que hace 18 años inició una revista que se llama “Empresa Global” que sale cada dos meses que actualmente se conserva en versión electrónica, además trabajó en alguna agencia de información, también como reportera, pero tener un medio propio le permitió conocer cómo manejar un medio, y esa misma actividad la llevó a la editorial. La misma gente que colaboraba con ella en la revista fue la que la motivó a convertirse en editora. “Este tipo de actividad, no estaba en mis planes, yo creo que la actividad de editora fue la que me buscó a mí y realmente me robó el espacio”.

Elisa se inscribió en la Facultad de Medicina donde estuvo un año pero decidió que no era lo suyo, eligiendo la carrera de periodismo.

Puntualizó que ella otorga a sus clientes una asesoría para que entiendan la importancia de los trámites del registro de contenidos y de obras porque existen muchos libros que anda por ahí girando que no se ha protegido.

Finalizó diciendo que para ella la editorial para ella es como una fábrica de sueños, y ella lo que hace es que cada uno de sus escritores realice esos sueños.

Ricardo D. Pat