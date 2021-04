Elimina las manchas desodorante de polos y camisas con estos remedios caseros

Si tu mayor problema son las manchas de desodorante que quedan impregnadas en polos y camisas, en La Verdad Noticias te compartimos los mejores remedios caseros para darle solución, ¡te vas a sorprender de lo fáciles que son!

Remedios caseros que elimina manchas de desodorante

Antes de comenzar con estos remedios caseros debes saber que antes de su aplicación primero debes probar en una zona de la prenda que no sea tan visible y que debes dejar que las camisas y polos se sequen solas, es decir no uses la secadora.

Usa sal

Para poder crear este remedio casero contra las manchas de desodorante primero disuelve en un litro de agua caliente 4 cucharadas de sal, luego humedece en esta solución una esponja, y con esta frota el área de la mancha que deseas eliminar.

Usa limón

Para hacer este remedio casero mezcla partes iguales de agua y jugo de limón, luego aplica la solución sobre la mancha, hecho esto deja caer una cucharadita de bicarbonato de sodio y espera de 5 a 10 minutos para que actúe, después lava la camisa o polo de forma normal.

El vinagre es un aliado contra las manchas de desodorante. Foto: homepedia.cl

Usa vinagre

Sobre la zona de la mancha de desodorante vierte un poco de vinagre y frota suavemente antes de lavarla, también puedes optar por dejar remojando el polo o camisa toda la noche en vinagre y agua.

Bicarbonato de sodio

Crea una pasta con un ¼ de taza de agua tibia y 4 cucharadas de bicarbonato de sodio, luego usa esta para frotar la mancha de desodorante y deja que durante dos horas se termine de secar, posteriormente lava como de costumbre.

Quitar manchas frescas

Un remedio casero para cuando la ropa se mancha de desodorante y aún está fresco es tomar una media y enrollarla para luego frotarla en la zona afecta, así se quitará de inmediato, en caso de que aún queden restos procura no planchar el área o se fijará mucho más a la tela.

Con información de mag.elcomercio.pe