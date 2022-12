Elimina las manchas de la piel con una mascarilla de solo 3 ingredientes

Elimina las manchas de la piel con una mascarilla de solo 2 ingredientes

Cualquier forma de imperfección en la piel es indeseable, especialmente cuando se trata de imperfecciones antiestéticas, pueden llegar a ser emocionalmente perturbadoras.

Todos en algún momento veremos aparecer manchas en nuestra piel por diversos motivos, ya sea por acné, una mala alimentación, genética o hasta por exprimir un limón y salir al sol. Hay muchas variantes y tipos, por eso en La Verdad Noticias te compartimos una mascarilla casera que te ayudará a eliminar manchas.

Mascarilla para eliminar manchas en la piel

Mascarilla efectiva para eliminar manchas en la piel.

Para elaborar una mascarilla efectiva para eliminar manchas en la piel solo vas a necesitar tres ingredientes:

2 cucharadas de bicarbonato

3 cucharadas de vinagre

5 cucharadas de agua mineral

Vas a revolver todos los ingredientes y cuando obtengas una mezcla homogénea la aplicas sobre la mancha, déjala actuar por 20 minutos y posteriormente retírala con agua templada. En tan solo unos días podrás ver cómo tu piel muestra cambios significativos.

¿Cuándo una mancha en la piel puede ser peligrosa?

Si ves una mancha sospechosa en tu piel repasa el ABC del melanoma.

Algunos cambios en la piel vienen con la edad, como las impopulares manchas de la edad. Y algunas de estas manchas oscuras, sin embargo, se pueden parecer sospechosamente al melanoma, la forma más mortal de cáncer de piel.

No obstante no todas las manchas en la piel son peligrosas y no todas requieren de atención médica. Pero si ves alguno de estos signos es mejor acudir con un especialista.

Si ves una mancha sospechosa en tu piel repasa el ABC del melanoma:

La asimetría significa que el crecimiento es diferente en un lado que en el otro. Un lado suele ser más grande.

El color de la lesión (o crecimiento) también es revelador. Las lesiones con más de un color son sospechosas. Cuanto más oscura sea la lesión, mayor debe ser tu preocupación.

Considera la evolución (o cambio) de la mancha en la piel. Los cambios repentinos, el sangrado, la picazón y el dolor requieren una cita con el médico para un diagnóstico más detallado.

