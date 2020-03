Elimina el coronavirus y otras bacterias de tus dispositivos móviles ¡protégete! Fuente Shutterstock

El coronavirus COVID-19 pone en alerta sobre las bacterias que los celulares, tabletas y otros dispositivos móviles, pueden tener y con ello convertirse en un riesgo latente de contagio, y no solo del mortal virus chino, sino, también, de otras bacterias que pueden provocar afecciones estomacales.

La OMS, ha informado que, el coronavirus COVID-19, puede vivir hasta 96 horas en una superficie, incluso, puede sobrevivir cuatro días expuesta al ambiente, por ello, es necesario mantener limpios los dispositivos móviles, pues, el mortal virus chino, puede ser eliminado fácilmente con desinfectantes comunes, como el alcohol.

Coronavirus: desinfecta tus dispositivos móviles

El Director de Comunicación de LG México, Daniel Aguilar, comentó: “Si tu smartphone no cuenta con una certificación IP68 (estándar internacional que indica que un dispositivo puede ser sumergido en agua a profundidades de hasta un metro), no debes lavarlo con agua y jabón”.

Pero, enfatizó en la siguiente opción: “En su lugar utiliza una microfibra. Si no cuentas con una, puedes utilizar una franela con una mezcla que contenga 60% de agua y 40% de alcohol. Con eso no dependerás necesariamente de algún desinfectante”.

Además, comentó que, no solo es importante mantener nuestros dispositivos libres de gérmenes, sino, también, nuestras manos, así que, procura limpiarlas antes y después de limpiarlos, para evitar que se vuelvan a ensuciar.

Ten cuidado de no descomponer los dispositivos móviles

Aunque, es muy importante tener limpios los celulares, tablets y más, procura no mojar las bocinas, audífonos o el puerto de carga, pues, Aguilar, comentó: “Solamente se necesita una baja cantidad de líquido, no es necesario empapar el teléfono”.

Daniel Aguilar, señaló: “Esta acción es más que suficiente para que tu teléfono esté limpio de bacterias y de virus en un 99.9%. No obstante, no podemos asegurar que remueva totalmente al coronavirus (COVID-19), ya que todavía no se conoce al virus en profundidad, pero con todos los demás virus y bacterias funciona igual”.

Pues, explicó: “Es decir, este método logra remover virus como el de la Influenza H1N1, el de la gripe, bacterias gastrointestinales etcétera”.

Recomendaciones para limpiar los dispositivos móviles

El director de la LG México, comentó que, la limpieza de dispositivos móviles se debe realizar tres veces al día, pues, enfatizó: “antes de desayunar en la mañana, antes de comer al medio día y antes de cenar en la noche, justo para evitar que, si ya te lavaste las manos, y tomas tu teléfono, te vuelvas a ensuciar”.

Dispositivos móviles son nido de bacterias

La académica medica de la Universidad Pontificia Bolivariana, Judith Trujillo, experta en bacteriología, señaló que, los celulares son tan peligrosos sino se desinfectan que, puedes contagiarte hasta de tuberculosis si lo compartes con alguien infectado por esa terrible enfermedad.

TE PUEDE INTERESAR: Coronavirus tira las ventas de teléfonos celulares

Judith Trujillo, declaró:

"Los celulares pueden contener mucha más suciedad de lo que parece a simple vista".

También, agregó: "Gérmenes con alta potencialidad para transmitir infecciones en oídos y piel o incluso bacterias letales como la E. coli, responsable de infecciones gastrointestinales".

Hombre limpiando su celular con un paño. Fuente Shutterstock

Con información de El Universal.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana