Elige un árbol y descubre tu emoción dominante (Test de personalidad)

Test de personalidad: Elige un árbol y descubre tu emoción dominante

Probablemente en este punto de tu vida ya te hayas dado cuenta de que las emociones son complejas, no es fácil controlarlas y a veces ni siquiera las identificamos; sentimos un no sé qué, que nos hace sentir extrañas, pero a la vez no podemos descifrar de qué se trata, o por el contrario, conocemos muy bien nuestras emociones, pero tendemos a reaccionar siempre de cierta manera ante diferentes eventos.

Esto es normal, puesto que, como en todo, tenemos emociones dominantes y estas incluso van formando parte de nuestra identidad, nuestra personalidad… nos sentimos constantemente felices, tristes, enojados o preocupados y esto definitivamente influye en nuestro comportamiento.

Ahora bien, si las emociones que experimentas con frecuencia son “negativas”, no te preocupes, hay forma de solucionarlo de la mano de un experto, pero primero, tendremos que identificar cuáles son las emociones que más te dominan. ¿Te atreves a descubrirlo? ¡Escoge uno de los siguiente árboles!

Árbol 1

Si elegiste el primer árbol significa que eres una persona melancólica, es decir, que miras al pasado con frecuencia y piensas que aquel entonces era mejor. No te dejas disfrutar del presente, pues aún cuando intentas ser optimista, no puedes darle vuelta a la página y dejar ir esos viejos momentos.

El futuro es impredecible y definitivamente te hace sentir inseguro, por lo tanto, tu gran desafío es aprender a vivir en el ahora, recordando el pasado con alegría, pero viviendo tu mejor vida en este instante, sin agobiarte por el futuro.

Árbol 2

Aquellas personas que eligieron el segundo árbol se rigen por la emoción del entusiasmo; si bien la vida les parece un desafío, están emocionados por enfrentarlo y tienen mucha fuerza y energía para lograrlo.

Claro que no todo es positivo, pues a veces esa misma energía los lleva a tomar decisiones apresuradas, sin embargo, se trata de personas alegres y con buen humor que pueden hacerle frente a todos los problemas de la vida.

Árbol 3

Las personas que eligieron el tercer árbol se caracterizan por ser bastante ansiosas; su mente está en constante movimiento y no pueden dejar de pensar en las cosas que les preocupan. Lo mejor que pueden hacer es aprender a no cargar con demasiadas responsabilidades sobre sus hombros, especialmente si se trata de los problemas de otras personas, y tomar en cuenta que no pueden tener el control de nada en esta vida.

Árbol 4

Por último, las personas que eligieron el cuarto árbol se caracterizan por la empatía. Son personas amables y buenas que suelen adaptarse con mucha facilidad a cualquier entorno, no obstante, suelen perder con mucha facilidad su propia esencia.

En ocasiones se sienten solos, pues no reciben de los demás lo mismo que ellos dan todo el tiempo; la empatía los lleva a cuidar constante de los otros.

