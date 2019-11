Electrodomésticos imprescindibles para las cocinas modernas

En la actualidad existen una enorme variedad de electrodomésticos con numerosas funciones. Esto dificulta la elección de uno u otro por el miedo a que no se le de uso que se esperaba. Por esta razón, escoger los adecuados y los que realmente se van a utilizar con mayor frecuencia puede resultar una tarea complicada.

No cabe duda de que los electrodomésticos facilitan la vida en la cocina y que en la actualidad es prácticamente imposible vivir sin estos aparatos. En esta lista repasamos algunos de los electrodomésticos que se han convertido en imprescindibles en los últimos años gracias a los avances tecnológicos y la influencia de los programas de cocina.

Los aparatos más básicos

Antes de iniciarnos con electrodomésticos más modernos, merece la pena dejarle un hueco a los más básicos, los que acumulan más uso. Se enmarcan dentro de esta categoría el horno, el microondas, la cocina (vitro o con fogones) y por supuesto el frigorífico.

Para todos ellos encontramos en el mercado un sinfín de modelos con diferentes características. En el caso del horno, por poner solo un ejemplo, es fundamental que incluya funciones de calor arriba y abajo, precalentamiento rápido, grill, aire y control de temperatura.

Si nos fijamos en los aparatos para el desayuno, aparecen en esta lista la tostadora, la cafetera, el microondas e incluso el calentador de agua, por si se toman tés o infusiones. Como en el caso anterior, el mercado ofrece todo tipo de alternativas. Las cafeteras más comunes son la americana y la italiana, pero de un tiempo a esta parte han tomado mucha relevancia las cafeteras espresso monodosis.

Una buena batidora o smoothie maker

El mundo de las batidoras es amplio y muy variado. Dependiendo de las rutinas y utilidades que necesitemos en cada momento deberemos escoger una u otra. Las más habituales en todas las cocinas son la batidora de vaso y la batidora de vaso o varilla, aunque los aficionados a la repostería cuentan todos con una buena batidora para amasar entre sus pequeños electrodomésticos.

La batidora de brazo o varilla es la más común entre los hogares. Es la más pequeña y tiene forma alargada. Su cuchilla suele ser desmontable para una mejor limpieza. Con ella se puede triturar, batir y picar verduras, carnes y pescados.

Los modelos de vaso, también denominados licuadoras, son muy útiles en la cocina. Son potentes y versátiles. Con ellas se pueden hacer batidos, triturar alimentos, picar hielo y hasta rallar. Su limpieza y mantenimiento es muy cómodo.

Entre las batidoras de vaso también se establecen algunas distinciones, hay modelos de batidoras para hacer smoothies, las Smoothie Maker,que están ganando mucha fama en los últimos años, por el interés creciente de los ciudadanos en estas bebidas cremosas a partir de leche, frutas y verduras.

Las batidoras amasadoras cumplen la misma función que las de vaso, es decir, baten, mezclan y montan, pero no sirven para picar. Se utilizan principalmente en repostería.

Vaporeras para cocinar al vapor

Cocinar al vapor es una técnica que se remonta a la antigua China, pero que hoy está más de moda que nunca. Muchos expertos la consideran la técnica de cocción más sana que existe. Al vapor, los alimentos se van cociendo poco a poco, sin sobrepasar los 100 ºC.

De este modo, los nutriente se conservan casi intactos, especialmente las verduras, que son los alimentos que pierden sus propiedades con mayor facilidad. La técnica consiste, de manera resumida, en cocinar los alimentos solo mediante el vapor que desprende el agua en ebullición sin que el producto llegue a tocarla.

Existen muchas fórmulas para cocinar al vapor, pero la más cómoda es a través de una vaporera eléctrica. En esta web observamos diferentes modelos de vaporeras eléctricas y se hace un análisis de las principales características de cada una de ellas.

Los alimentos cocinados a través de esta técnica mantienen su sabor original, son más digestivos y no suman calorías, pues no hay que añadir grasa o aceite en la cocción. Como ventajas añadidas se suma una textura agradable, con alimentos que no se pegan ni se queman y con mejor apariencia, hasta un mayor aroma si se incluyen caldos, vinagre, limón o hierbas.

El procesador de alimentos o el robot de cocina

Un procesador de alimentos es un aparato que permite trocear, rallar, picar, hacer láminas, tritura y moler alimentos. Si el modelo es de suficiente potencia, con él se puede picar carne, amasar, hacer sopas frías y batidos, e incluso picar hielo.

Un paso más allá del procesador de alimentos va el robot de cocina, que añade a todas estas funciones la capacidad de cocinar los propios alimentos. La elección entre uno y otro va a depender del uso que se le vaya a dar.

Únete a nosotros en Instagram

Si queremos solo un ayudante en tareas más básicas, el procesador de alimentos es una opción más aconsejable, mientras que si lo que queremos es despreocuparnos por completo de la cocina, el robot es la elección idónea, aunque ello suponga tener que invertir más dinero.