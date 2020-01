El yogurt griego y la fruta como cena ofrecen grandes beneficios. (Foto cortesía Redustat)

Como todo en esta vida hay cosas que tienen grandes beneficios para nuestra salud y otras que son perjudiciales, por ello si ya estás en modo fitness y quieres llevar una vida súper saludable, aquí te diremos las grandes cosas que traerá a tu vida cenar fruta o yogurt griego.

Beneficios del yogurt griego

Así es, para contextualizar, en los últimos 30 año se han realizado diversos estudios que revelan que cuando comemos poco se reduce la ingesta de calorías y por ende esto trae grandes cosas positivas para la salud, como reducir el riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares, cáncer o desarrollar diabetes.

Un punto de referencia son los estudios que se realizaron en el año 2012, en donde a los macacos les redujeron un 30% de su ingesta calórica y tras esto comprobaron que en la vejez de estos animales presentaban niveles más bajos de colesterol y azúcar en la sangre; tras esto concluyeron que la “restricción calórica” (de manera responsable y sin entrar en la malnutrición) puede alargar la vida; información la Raza.

Ante esto hay que tener en cuenta que las restricciones alimenticias no son para todas las personas, sin mebargo el yogurt o fruta en personas que no gastan tantas calorías o su vida no es activa, generan efectos en su salud que son muy interesantes.

Tras estos hábitos se reduce significativamente la ingesta de calorías, lo que se ve relacionado en peso saludable. Una de las grandes características de estos dos es su gran aporte de antioxidantes, por lo que combinarlos resulta una mejor opción.

Frutos con menos carbohidratos

Cabe mencionar que los beneficios de estos alimentos en la cena es por su aporte en antioxidantes y macronutrientes que agrupan. El yogurt griego es un producto que brinda proteínas, probióticos, grasas y es un alimento saciante; al ingerirlo es un gran aliado para el funcionamiento digestivo.

Por otro lado la fruta, y como se ha comentado bastante, no puede faltar en nuestra dieta, este ofrece minerales, vitaminas, tiene carbohidratos: La fibra es esencial para el “correcto funcionamiento gastrointestinal”, y sus antioxidantes son un gran aliado para desinflamar que resalta por “combatir a los radicales libres y previene el envejecimiento prematuro”.

FInalmente un gran hábito es cenar fruta con yogurt griego, en donde se elijan las frutas que no tengan tantos carbohidratos como la papaya, piña,frutos rojos, manzana y pera, procurando evitar las ciruelas, el mango, los dátiles, el coco y el plátano; si deseas sentirte más saciado agrega un poco de semillas o frutos secos.

