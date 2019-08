El vuelo de William y Kate no fue tan ecológico como se creía

Parecía ser una bofetada de guante blanco en contra de los Duques de Sussex, que se autoproclaman una pareja ecologista consciente de los problemas del medio ambiente, sin embargo, el viaje de los Duques de Cambridge en compañía de sus 3 hijos, que tuvo un costo de apenas 80 euros cada uno, no fue tan ecológico como se creía.

Claro, no podemos comparar los 480 euros gastados por William y Kate, con los 20 mil que Meghan Markle y el Príncipe Harry gastaron en el alquiler de su jet privado; tampoco la cantidad de dióxido de carbono expedido por ambos, pues un jet contamina 6 veces más que un avión normal, no obstante, nos hemos llevado la decepción de la vida al saber que el viaje de los Cambridge no resultó tan ecológico como se pensaba.

Si bien es importante mencionar que no fue culpa de los Duques, lo ocurrido hace tan sólo unos días sí que fue lamentable, pues de acuerdo con The Daily Mail, cuando Flybe se enteró de que sus Altezas Reales habían volado con ellos desde Norwich hasta Balmoral, decidió hacer un cambio de planes.

Por lo general, Loganair opera varios viajes en representación de Flybe, pero cuando este último supo que Kate Middleton y el Príncipe William habían viajado con ellos, decidieron enviar uno de sus propios aviones y básicamente regresar a Loganair a casa… ¡sin pasajeros!

Luego entonces, el vuelo de Loganair hasta Aberdeen, sumado al vuelo igualmente vacío de Flybe hasta Norwich, para recoger a los Duques, significó una emisión extra de 4,5 toneladas de emisiones de dióxido de carbono… Realmente lamentable.

Kate Middleton y el Príncipe William no pidieron un trato especial en ningún momento, además, no estaban enterados del cambio de avión, sin embargo, sí representó un nivel de contaminación mayor por nada, bueno sí por algo, por la egoísta necesidad de Flybe de publicitar su logo.

