El verdadero significado del término “pásame tu pack”

El verdadero significado del termino “pásame tu pack”

Tal vez has escuchado por ahí el termino pásame tu pack” y no entiendes que cuál es el significado que los jóvenes le han dado a esta tendencia que ya tiene algunos años en las diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp, entre otras, es por eso que aquí te diremos su verdadero significado para que no corras peligro ¡quédate y descúbrelo!

El verdadero significado del termino “pásame tu pack”

Este termino se volvió muy popular entre los jóvenes, pero desgraciadamente, por este han salido varios casos de acoso escolar y extorciones, motivos por los cuáles es mejor informarnos muy bien y compartir la información para evitar problemas.

Te puede interesar: ¿Por qué tu pareja acaricia tu cabello? Este es el significado

El significado de Pack

La palabra pack, proviene de “package”, palabra en inglés que significa “paquete” y hace referencia a un conjunto de varias unidades. Se adoptó para el “six pack” que implicaba un paquete de seis unidades, de esta manera se comenzó a describir el abdomen bien marcado de hombres y mujeres.

El verdadero significado del termino “pásame tu pack”

Después, esta palabra se usó para referirse al cuerpo y finalmente, se convirtió en la tendencia para muchos adolescentes, jóvenes y adultos, que hoy circula por medio de las redes sociales y ahora el pack se refiere a un paquete de fotos explícitas de una persona, donde se muestra al desnudo o con muy poca ropa.

“Pásame tu pack”

Hay muchas personas que al decirte “pásame tu pack”, están sugiriendo que le mandes fotos tuyas, pero no cualquier tipo sino más bien, algo muy explícito, donde muestres tus partes íntimas, tus curvas, aquello que pudiera resultar atractivo para el otro.

El verdadero significado del termino “pásame tu pack”

De esta manera que muchas personas lo han hecho y se han acreditado algunos problema, ya que al pasar este tipo de fotos, pueden ser estafados o exhibidos en redes sociales, ya que no siempre se guardan las fotos y puede dañar la integridad y la vida de la persona.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.