El verdadero significado de los emojis que constantemente usas.

En las distintas plataformas hay disponibles alrededor de 1050 emojis, lo que significa que hay una larga y variada lista de preferencias, reacciones, sentimientos, lugares y animales, pero muchas veces debemos conocer el verdadero significado de estos para poder usarlos.

Cabe mencionar que los emojis nacieron en Japón a mediados de los años 90, cuando los fabricantes de celulares como Apple los empezaron a incorporar a sus teléfonos y hoy en día son usados por millones de personas diariamente.

Estos son algunos delos significados que apuesto que no sabías, así que pon mucha atención.

Los tres monos

Los emojis de los tres monos que se tapan los ojos, las orejas y la boca son los que ilustran el proverbio japonés "No ver el mal, no oír el mal, no hablar el mal", según Jeremy Burge, desarrollador australiano de software.

Tres monos.

Excremento

El emoji en forma de excremento aparece como un cremoso helado de chocolate, según Emojipedia. Pero generalmente se usa para bromear con alguien, pero según la cultura japonesa, es un símbolo de buena suerte.

Emoji de excremento.

Las conejitas

El significado del emoji de las gemelas con orejas de conejo es bastante evidente. En Japón, las mujeres con orejas de conejo son sinónimo de sensualidad.

Emojis "Las conejitas".

El grito

El emoji de la cara gritando, con expresión de horror, con las manos en las mejillas, se inspira en este cuadro del pintor noruego.

El grito.

Cara de sueño

Este emoji parece expresar una ligera tristeza, pero este no es su mensaje original. En realidad, el ícono representa a una cara con sueño y la gota que sale de ella es una burbuja de moco o baba, según Emojipedia. A los personajes de anime y manga se les suele colocar una gota similar en el rostro para indicar que están durmiendo.

Cara de sueño.

Ogro japonés

Este diablo es un ogro japonés de nombre “Namahage”, quien según la mitología nipona, persigue almas malignas.

Ogro japonés.

Te quiero

Para muchos, es sólo una mano que hace la señal del rock, sin embargo, no tiene nada que ver con algo musical. La postura así de la mano, en lengua de señas, significa "Te quiero".

Señal te quiero.

Larga vida y paz

Un emoji especial para fanáticos. El saludo vulcaniano, gesto típico del Sr. Spock de Star Trek. Con la mano se da forma a una "V" con la que se desea "una vida larga y en paz".

Larga vida y paz.

