El uso de cannabis en el embarazo podría afectar al bebé

Actualmente más mujeres en etapa de embarazo están usando cannabis, algo que podría ser un fuerte impacto en el desarrollo fetal e infantil, de acuerdo con un equipo de expertos de la Escuela de Medicina Icahn de Mount Sinai y de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, que ha evaluado sus efectos en las medidas psicosociales y fisiológicas en niños pequeños.

En este nuevo estudio que fue publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Science' (PNAS), se aborda la cuestión: ¿es seguro el consumo durante el embarazo o no? La investigación muestra una correlación entre el consumo materno de cannabis y el aumento de la ansiedad en los más pequeños.

Se sabe que una de las consecuencias de consumir marihuana en el embarazo es que el bebé puede desarrollar autismo, pero además, los investigadores también observaron una expresión reducida de genes relacionados con el sistema inmunológico en la placenta de las madres.

Cannabis en embarazo podría provocar estrés y ansiedad en los bebés

Los bebés podrían tener fuertes episodios de ansiedad y estrés desde que nazcan hasta crecer/Foto: Sentido Común

De acuerdo con Yoko Nomura, profesora de psicología del Centro de Postgrado de la CUNY y del Queens College, y coautora de la investigación: "se sabe que el sistema endocannabinoide en el cerebro modula el nivel de estrés", por lo que "la exposición temprana parece abrumar al sistema, impidiendo que funcione tan bien como lo haría de otra manera".

Es decir, que cuando se consume cannabis en estado de gestación, la madre está predisponiendo potencialmente a su bebé a que tenga episodios con altos niveles de estrés y ansiedad.

Para llevar a cabo esta investigación, la profesora Nomura y su equipo de colaboradores analizó los datos de 322 parejas de madres e hijos con edades comprendidas entre los tres y seis años de la ciudad de Nueva York.

"Se evaluaron los niveles de hormonas capilares, los rasgos neuroconductuales en la encuesta del Sistema de Evaluación del Comportamiento para Niños (BASC-2) y la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) en reposo y durante el sobresalto auditivo", detallan en el estudio.

El estudio encontró que los niños cuyas madres consumieron esta droga durante el embarazo tenían tasas más elevadas de ansiedad, agresión e hiperactividad que los hijos de aquellas que no lo hicieron. Asimismo, el estudio revela que las muestras de pelo de los niños tenían niveles elevados de cortisol, la hormona del estrés.

Embarazadas no deben usar marihuana para las náuseas matutinas

La marihuana en mujeres embarazadas es tan dañino como fumar tabaco o beber alcohol/Foto: Redacción Médica

Según los expertos, las embarazadas deben evitar consumir cannabis, al igual que el tabaco y el alcohol. "La verdad es que realmente no conocemos aún el alcance de su influencia a lo largo de la vida y no se debe usar como método para aliviar las náuseas matutinas", declaró la profesora.

Los mismos niños que formaron parte del estudio tenían un componente reducido de alta frecuencia de la variabilidad de su frecuencia cardíaca, un rasgo asociado con varios trastornos relacionados con la ansiedad en niños pequeños y adultos, detallan los autores del estudio.

De tal manera que el impacto del consumo de cannabis en el embarazo sobre los genes de la respuesta inmune en la placenta podrían ser el nexo de unión con los rasgos alterados en la infancia, como mencionamos en La Verdad Noticias.

