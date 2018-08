El tronarse los dedos puede perjudicar tu salud.

Para algunas personas el tronarse los dedos es sumamente relajante, la realidad es que esta acción se puede convertir en un vicio que puede perjudicar severamente la salud, pues el ruido que escuchamos al tronarnos los dedos se deben a las burbujas que tenemos en el líquido que recubre la articulación.

Es importante saber que las articulaciones son el lugar de contacto entre los huesos y están cubiertas por un líquido de nombre sinovial. De modo que cuando se truena, se estira o se dobla un dedo, la articulación se separa y la cápsula que rodea esta articulación se estira y aumenta su volumen, disminuyendo su presión, la cual se convierte en gas y necesita cerca de media hora para disolverse en el líquido, según mx.emedemujer.com.

Algunas de las consecuencias que se pueden tener al tronarse los dedos pueden ser:

Desgaste muscular

La falta de movimiento causa poca fuerza en los músculos, por lo cual, se siente como que estuvieran presionados o cansados. Y esto produce una especie de círculo vicioso, donde la persona vuelve a tronarse los dedos para sentir relajado durante unas horas.

Hinchazón y debilidad

Una de las consecuencias más conocidas y aceptada por una mayor proporción de los estudios, refiere a una mayor debilidad en la fuerza de las manos al tomar algún objeto y a mostrar unas manos con un aspecto de hinchazón que no presentan quienes no se truenan los dedos.

Dedos hinchados.

Al respecto, un estudio hecho a más de 300 personas en Estados Unidos demostró que las personas que tenían la costumbre de tronarse los dedos tenían un agarre más débil que quienes no. Además, el 84 por ciento de los estudiados presentaban señales de hinchazón en las manos, situación que no se observó en quienes no tienen arraigada la costumbre.

Deformaciones

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que uno de los problemas asociados al tronarse los dedos de manera compulsiva es la deformación de los huesos de la mano.

Deformaciones.

El doctor Mariano de Jesús Virgen de León, traumatólogo del Hospital General de Reynosa, informó que la tensión generada al tronarse las manos constantemente puede terminar causando que se derrame el líquido sinovia.

Artritis

Al tronarse los dedos se derrama el líquido sinovial, el lubricante natural que evita el roce entre los huesos, lo que provoca un desgaste y aumenta las posibilidades de sufrir quebraduras o fisuras óseas. Sin contar que es la primera causa de rigidez, deformación y dolor excesivo que desaparece con el reposo.