El traje de novio perfecto y online en Hockerty

Un traje personalizado es la mejor solución para tener la imagen deseada durante uno de los días más importantes para una pareja. Es recomendable que los trajes de novio sean a medida para que luzcan perfectos en el talle y logren proyectar un look único a través de alternativas como colores, texturas, diseños, entre otros.



Una de las opciones que está logrando gran aceptación del público masculino es Hockerty, debido a que ofrece opciones de trajes variados, para que cada caballero adapte sus requerimientos y preferencias de forma rápida y fácil, por medio de un proceso completamente online que permite que la confección no represente una pérdida de tiempo.

Para tener una boda hermosa se tiene que prestar atención a muchos detalles, uno de ellos es el traje del novio para que logre verse como nunca, cuando esté ante el altar.



Los trajes de novio hechos a medida tienen una fabricación a mano que hace que las piezas sean de alta calidad, durabilidad y belleza particular. Estas características permiten que los hombres no solo usen el traje una sola vez, también pueden hacer combinaciones con las diferentes partes para usarlo en otras ocasiones formales o menos formales, esto permite que sea una excelente inversión.



El ajuste al cuerpo permite que el hombre se vea mejor, debido a que cada parte está exclusivamente pensada y confeccionada para él. Además, estas características hacen que el novio esté más seguro de sí mismo y cómodo durante todo el día.

Las facilidades de Hockerty para la confección del traje de novio



En la web de Hockerty los novios pueden elegir los diferentes complementos y arreglos, esto permite que el diseño sea único, ajustándose a la perfección no solo al talle, sino además a las preferencias del novio, ya sean más clásicas o modernas, y a los colores de la decoración de la boda.



Con la opción online los novios no tienen que pasar semanas buscando alternativas para encontrar los diseños preferidos, tampoco perderán tiempo en desplazamientos ajustando sus horarios a los de los vendedores a pie de calle, ni limitarán sus opciones de compra para obtener un traje elegante, de excelentes acabados, líneas limpias y que se ajuste a la perfección en cada parte del cuerpo.



Una de las mejores oportunidades que ofrece la tienda online son los precios competitivos. En Hockerty se pueden conseguir trajes para bodas de gran calidad ajustándose a diversos tipos de presupuesto, de acuerdo a los tejidos elegidos y otros detalles.



Los hombres además pueden ver las diferentes colecciones para inspirarse durante la selección del traje perfecto, tanto para novios, como para invitados, padrinos o los padres. Cada caballero puede escoger según sus gustos para que sea muy clásico en tres piezas con tonos grises, negros o azules. O trajes modernos con acabados auténticos y tonos diferentes a los frecuentes.



El envío del traje es gratuito así que los clientes no tendrán un recargo extra al precio mostrado en la web. Su amplia experiencia en el mercado desde 2008 ha permitido atender a una gran cantidad de caballeros para estos eventos especiales, así que saben cuáles son las tendencias o los trajes más apreciados para la ocasión.



Los novios no deben esperar mucho tiempo para la confección, al hacer el pedido se cuentan con 15 días para recibir el traje en las manos. Además, se garantiza un gran control de calidad y de ajuste perfecto, pero se ofrecen arreglos o se pueden rehacer si se presenta algún detalle.



La sastrería online también ofrece a sus clientes la oportunidad de pedir muestras de los tejidos, para que estos sepan las características, cómo se siente al tacto, el color en la luz apropiada, entre otros detalles.

Los trajes a elegir para el día de la boda



Para tener un diseño personalizado se debe acceder a la página web de Hockerty. Se pueden encontrar diseños de trajes más normales de tres piezas, estos pueden ser usados tanto de día como para la noche y muchas veces dependerá del color y acabados para determinar una mayor elegancia o vanguardia.



Los hombres también se pueden inclinar por un esmoquin para las bodas nocturnas, que con la pajarita y la solapa brillante consiguen que el novio tenga una presencia muy elegante. Otra alternativa es el frac que también puede usarse en bodas diversas para tener una mayor distinción y originalidad.



Cuando los novios tienen claro el estilo que quieren llevar el día de su boda, pueden elegir entre los más de 500 tejidos que tiene la tienda online para las diferentes piezas, como terciopelo, lana, tweed, lino, algodón, pana, entre otros.



Al seleccionar los elementos principales se deben comenzar a introducir los detalles que lo harán único como botones diferentes, puños, cuello, pañuelo, cortes diversos y hasta las iniciales. Los clientes pueden agregar fácilmente a la plataforma las tallas para el traje y estas se almacenan para pedidos futuros. En el portal hay un tutorial para saber cómo tomar las medidas de forma sencilla.

¿De dónde viene Hockerty?



La marca de trajes y ropa a medida para hombres fue fundada en 2008 y tiene sedes en lugares como Barcelona, Shanghai y Zürich y una cartera con más de 250 mil clientes. El gran crecimiento en poco tiempo se debe a los resultados de calidad que obtienen en cada pedido y los precios asequibles que hacen que muchos puedan acceder a este estilo de prendas personalizadas.



Antes de Hockerty era complicado tener acceso a la ropa a medida para hombres a un buen precio, así que, los novios no tenían facilidades para escoger según sus gustos, presupuestos y tallas para verse perfectos junto al altar.



El servicio de sastrería online lo realizan con una plantilla de más de 60 trabajadores en tres de sus oficinas, en donde se brinda atención a más 140 países, haciendo que la tienda sea en poco tiempo líder en su sector con más de un millón de piezas confeccionadas para que cada hombre luzca perfecto en todo momento.



Los trajes son únicos, es por ello, que la marca es muy conocida en mercados competitivos como Reino Unido, Francia, España, Italia, Estados Unidos, Suiza y Alemania, en prendas como trajes 3 piezas, chalecos, camisas, blazers, esmoquin, fracs, entre otros.