El tinte de cabello ideal para morenas que será TENDENCIA 2020

No hay nada más satisfactorio que comenzar el año con un nuevo look y por eso el día de hoy te compartimos la última tendencia 2020 en tintes de cabello para morenas. Sí, todas alguna vez hemos querido ser rubias y este ha sido el tinte predilecto de los últimos años, pero ya no, para lucir fabulosa ya no hace falta decolorar.

Si eres morena, hay muchos colores que te lucen muy bien, sólo es cuestión de saber seleccionar y es por eso que nos dimos a la tarea de encontrar el tinte en tendencia para esta nueva temporada que te hará lucir ¡es-pec-ta-cu-lar!

De la melena de celebridades como las supermodelos Kylie Jenner y Bella Hadid se desprenden infinidad de tendencias y esta no ha sido la excepción. Es así como llega el tono más top en coloración 2020: “pastel de chocolate”.

Si bien a primera instancia se escucha delicioso, luce fenomenal en las cabelleras oscuras, pues es profundo, vibrante y se apoya en una base de reflejos balayage para aportarle brillo y vida al cabello, a la vez que enfatiza las facciones y resalta los tonos marrones profundos. Suena increíble, ¿verdad?

Con este tinte podrás sacarle mayor partido a tu melena oscura y si tienes ganas de experimentar, también podrás lograr otro tipo de efectos con la ayuda de tu estilista.

Ahora bien, ¿por qué te animaríamos a probarlo? Porque le da un toque divertido y chic a los típicos y aburridos tonos planos, y le aportan unos reflejos mucho más glamurosos a tu look, así que lo veas por donde lo veas, es una excelente opción para mejorar la apariencia de tu cabello.

Además, se trata de un acabado que no requiere de mucho mantenimiento y como mencionamos al principio, ni siquiera es necesario decolorar, así que prácticamente no maltratarás tu cabello.¿Te atreves a probarlo?

