El tener relaciones sexuales con tu ex tiene sus beneficios.

De acuerdo a expertos en el tema de sexualidad aseguran que tener relaciones sexuales con tu ex pude tener varios beneficios, pues tanto tiempo juntos no fue en vano y tu ex sabe qué puntos tocar, cuándo apresurarse y cuándo detenerse.

Tara Marshall, psicóloga de Brunel University de Londres, realizó un estudio que afirma que el 50% de los usuarios de redes sociales han entrado en contacto con sus exparejas alguna vez. Puede ser después de días, meses e incluso años, pero esta puede ser una oportunidad para grandes cosas.

Expertos aseguran que tener relaciones sexuales con tu ex tiene sus beneficios.

No es precisamente un compromiso, porque a veces solo uno quiere un poco de placer, estar con tu ex te asegura que no dañarás a nadie y ambos van a disfrutarlo, claro tiene que ser un acuerdo.

Mejor placer.

Con tu ex te garantizas que habrá placer, deseo y que llegarás al orgasmo porque te conoce al derecho y al revés, dicen los investigadores.

Más atractiva/o.

Además lo prohibido sabe mejor dicen algunas personas, pues ahora que ya no son pareja los encuentros son mucho más interesantes. Saber que no lo/la tienes te hace desear a tu ex mucho más. Los expertos aseguran que las personas al sentirse ‘deseadas’ por su ex, se sienten más felices y la sensación de pérdida del ser amado es menor, lo que ayuda a superar la ruptura de forma más sana y en menos tiempo.

Pacto entre los dos.

Sin embargo, si todavía sientes algo por él, es mejor que te alejes. Solo hazlo si sabes que esa persona ya no tiene sentimientos de amor hacia ti. Solo te meterás en problemas y lastimarás a una persona que alguna vez fue muy importante.