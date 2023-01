El té de lechuga es perfecto para adelgazar y dormir mejor

La lechuga es conocida por una variedad de beneficios para la salud y la belleza. Es rica en antioxidantes y nutrientes esenciales que ayudan al cuerpo, por ejemplo para adelgazar y dormir mejor.

La lechuga, Lactuca sativa, es una planta herbácea frondosa anual o bienal de la familia Asteraceae cultivada por sus hojas que se utilizan como ensalada verde. La planta de lechuga puede variar mucho en tamaño, forma y tipo de hoja, pero en general, las hojas de la planta forman una cabeza densa o una roseta suelta.

El tallo de la planta es corto, con hojas más grandes dispuestas en la parte inferior y cada vez más pequeñas más arriba del tallo. Las hojas pueden ser lisas o rizadas y generalmente son de color verde o rojo.

La planta de lechuga puede crecer hasta una altura de 30 a 100 cm de altura y, por lo general, se cultiva como anual, se cosecha después de solo una temporada de crecimiento.

La lechuga tiene una larga historia de uso médico. Su uso se remonta al antiguo Egipto y se veían representaciones de él en jeroglíficos. Durante el Imperio Romano, el emperador Augusto construyó un altar a la planta después de usarla para recuperarse de una enfermedad.

La lechuga es un alimento que tiene muchas propiedades saludables y es quizás una de las plantas más comunes en las mesas de las personas en todo el mundo. En La Verdad Noticias te compartimos todos sus beneficios.

Beneficios del té de lechuga

La lechuga es rica en vitaminas de los complejos A, C, E y K, y también contiene minerales como zinc, potasio, hierro y magnesio. También contiene betacaroteno, pectina y lactucina.

Debido a la gran cantidad de fibra, el té de lechuga está indicado para regular los intestinos.

Cicatrización

En cuanto a los otros beneficios para la salud que la lechuga puede aportar, ayuda a mejorar la visión, ayuda a eliminar los radicales libres y ayuda en el proceso de curación de algunas heridas.

Anemia

El té preparado a partir del uso de vegetación ayuda en la formación de células sanguíneas, lo que resulta en la prevención de casos de anemia. En cuanto al equilibrio de minerales importantes para el cuerpo, la lechuga es un excelente alimento.

Diabetes

En relación con la diabetes, la lechuga tiene muchas propiedades. Una sustancia aislada de la lechuga llamada lactuca chantina tiene la capacidad de inhibir el funcionamiento de dos enzimas digestivas, una es la amilasa y la otra glucosidasa, que tiene el poder de descomponer el azúcar durante la digestión.

Después de este desglose, el cuerpo absorbe el azúcar. Si estas enzimas no funcionan, el azúcar no se rompe y no es absorbida por los intestinos y no ingresa al torrente sanguíneo. La lechuga tiene una acción importante para prevenir el aumento de la glucosa en sangre después de las comidas. Este es un factor importante en el control de la diabetes tipo 2.

Otros beneficios relacionados con la lechuga incluyen: contribuye al metabolismo de proteínas, grasas y carbohidratos; Ayuda en el buen funcionamiento de los músculos y fortalece las vías respiratorias.

La lechuga también es ansiolítica. Tres estudios indios han demostrado que el té de lechuga es un ansiolítico poderoso y también se puede consumir en jugos verdes.

Té de lechuga para dormir

La lechuga se usa popularmente como tranquilizante para facilitar el sueño. La investigación de los extractos de lechuga resultó en el aislamiento de un químico depresor llamado lactucarium.

Esta sustancia cuando se administró en animales de experimentación, mostró efectos sedantes significativos.

También se observó que este químico en particular actúa bloqueando los procesos de señales excitatorias de los tejidos musculares y neurales.

Té de lechuga para adelgazar o bajar de peso

La lechuga es un alimento que tiene un contenido bajo en calorías. Al mismo tiempo, los muchos nutrientes que aparecen en su composición hacen que la lechuga sea un alimento más que recomendado para preservar la salud humana.

Solo para darte una idea, 50 gramos de lechuga tienen menos de 10 calorías. También tiene una gran cantidad de fibra, que el cuerpo invierte en beneficios para la regulación intestinal.

De esta manera, ayuda a prevenir el estreñimiento. En el proceso de pérdida de peso, mantener el intestino en pleno funcionamiento representa excelentes ganancias. Las fibras también promueven una sensación de saciedad. Es decir, le llevará más tiempo sentir hambre.

Prepara té de lechuga para adelgazar

Ingredientes

1 litro de agua filtrada

80 gramos de lechuga

Modo de preparación

El primer paso en la preparación del té de lechuga proviene de la elección de las verduras. Preferiblemente, tiene que cultivarse lejos de los pesticidas. Antes de usar, lave bien la lechuga con abundante agua corriente.

Con las hojas de lechuga limpias, ponga a hervir el agua en una sartén con tapa. Tan pronto como comience a burbujear, apaga el fuego y agrega hojas de lechuga. Deja que la receta repose durante cinco minutos con la tapa cubierta.

Después de este tiempo, use un tamiz para quitar la lechuga y la bebida estará lista para comer. Según los expertos, la recomendación es que la ingesta diaria no debe exceder las tres tazas.

