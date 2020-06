El significado de que Venus se vuelve directo en Géminis para tu relaciones y el amor

El 25 de junio al 28 de julio Venus se vuelve directo en Géminis

Estamos a punto de entrar en la tierra de la verdad cuando todo lo que hemos estado aprendiendo sobre nuestras relaciones se utilizará adecuadamente. Venus se vuelve directo en Géminis el 25 de junio.

Desde finales de mayo, Venus, el planeta del amor, las relaciones y todo tipo de placeres físicos y materiales, ha estado retrocediendo en Géminis, destacando temas de elección, decisiones, así como la comunicación y esa conexión mental que sentimos tan intensamente con las parejas.

¿Por qué Venus entra en retrógrado y luego se vuelve directo?

Venus entra en retrógrado aproximadamente una vez cada dos años durante un lapso de 40 días, durante los cuales se nos provoca que veamos la verdad en nuestras relaciones, que lidiemos con la oscuridad y enfrentemos lo que tal vez preferiríamos no ver.

Pero a menudo a medida que entramos en esta fase de sombra del amor, puede ser difícil discernir qué es la verdad, o simplemente nuestro propio lado oscuro que sale. Muchas veces estar en retrógrado real puede hacernos sentir más confundidos que antes.

Entonces, mientras que Venus retrógrado es un momento para observar y aparecer, una vez que el planeta se ha vuelto directo y luego dejó una sombra, podemos tomar decisiones sabias.

El 25 de junio al 28 de julio Venus se vuelve directo en Géminis

Venus entra en retrógrado aproximadamente una vez cada dos años durante un 40 días

Hoy es el momento más importante para nuestras relaciones, incluidas las conversaciones que tenemos y las opciones que contemplamos. La razón de esta fecha mágica del 28 de julio es porque ese es el día en que Venus atraviesa el mismo grado de Géminis que encendió por primera vez, dejando en claro que todo lo que se suponía que debíamos tomar durante su regresión se había completado.

Si bien muchos planetas se convertirán en el próximo signo solar tan pronto como termine su retrógrado, debido a que Venus se convirtió muy pronto en Géminis (cinco grados), ella permanecerá en este signo del zodiaco hasta el 7 de agosto, asegurándose de que no tomemos el camino que siempre tenemos.

Lo que también es interesante es que si bien Venus está muy firmemente en Géminis porque está en grados tan tempranos, podríamos ver una gran explosión de energía taureana filtrarse en nuestra consideración. Esto solo enfatiza esos sentimientos de riqueza, placer y amor, pero de una manera más sólida.

Juntos, la energía de estos dos signos (Géminis y Tauro), junto con Cáncer (ya que muchos planetas se están moviendo hacia este signo de agua), se trata de que veamos la verdad en el corazón de las decisiones que tomamos. Esto significa que la atención se centra en grandes verdades que alteran la vida: ¿Estamos satisfechos con nuestro matrimonio o relación? ¿Nuestro hogar o unidad familiar realmente nos respalda a nosotros y a nuestros sueños? ¿Nos sentimos conectados con nuestra familia / tribu y nuestra pareja?

Temas importantes que tenemos que enfrentar

El universo siempre nos respalda, incluso cuando tenemos miedo y no estamos seguros de qué hacer. En este caso, estaremos en la temporada de Cáncer, lo que significa que seremos apoyados por el Sol y otros planetas, como Mercurio, ayudándonos a estar en sintonía con nuestras emociones y expresar lo que importa, en lugar de ir a lo seguro y solo diciendo tanto

Otra cosa a tener en cuenta es que Venus gira directamente a la mitad de una temporada de eclipse muy intensa.

Vimos un eclipse lunar de luna llena en Sagitario a principios de junio, un eclipse solar de luna nueva en cáncer hace solo unos días, y el próximo será un eclipse lunar de luna llena en Capricornio el 5 de julio (con más eventos en noviembre y diciembre )

Con tantos eclipses ocurriendo, estamos siendo totalmente apoyados para hacer algunos cambios importantes en nuestras vidas.

TE PUEDE INTERESAR: Significado de ver el 888

Mientras que los eclipses lunares significan un cambio interno y los eclipses solares significan un cambio externo, no es de extrañar que veamos tanta actividad con ambos alrededor del tiempo que este planeta se vuelve directo. Pero tenemos que recordar que está bien sentirse inseguro o dudar de nosotros mismos.

No dudar de nuestro propio corazón

Todos sabemos la verdad de cómo nos sentimos, y si no lo hacemos, nos debemos a nosotros mismos sintonizar cómo nos sentimos con aquellos con los que estamos en relación. Porque si bien nuestras mentes a menudo nos mienten, nuestros cuerpos nunca lo hacen.

Cuando pensamos en honrar o decir nuestra verdad, gran parte de eso es cómo nos sentimos; en este caso, así es como nos sentimos con nuestro socio, específicamente. Si bien Venus puede gobernar todo tipo de amor, principalmente termina probando y afectando nuestras relaciones románticas primarias.

Otra influencia importante es que justo cuando vemos que Venus se vuelve directo, vemos a Neptuno volverse retrógrado, lo que en realidad nos ayudará a estar más en contacto con las ilusiones con las que hemos estado viviendo y las mentiras que hemos tenido. estado ignorando.

Siempre tenemos una opción

Tenemos la opción de permanecer ciegos o de ver la verdad. Tenemos la opción de hacer algo con respecto a nuestros sentimientos, o no. Tenemos la opción de decidir si queremos seguir sintiéndonos como lo hacemos, o si queremos elegir un camino diferente.

En última instancia, toda esta energía se trata de que nos volvamos más cómodos con nuestra propia autenticidad y necesidades.

Porque cuando hemos recibido la verdad sobre nosotros mismos y lo que deseamos de la vida, entonces no se trata de tratar de hacer que algo encaje si no está destinado a hacerlo; en cambio, reconoce que no todo está alineado, ¡y eso también está bien!

La persona que más lastimamos al evitar las grandes decisiones, las grandes preguntas, somos nosotros mismos. Decimos que queremos la verdad, luego luchamos bajo el peso de qué hacer con ella. Pero la cosa es que nunca desaparece.

Una vez que hemos enviado esa vibración al universo, nuestra única opción es estar abiertos a ella, reconociendo que tal vez no necesitamos tener todas las respuestas, y que, en este momento, se trata de aceptar la verdad por lo que es. . Preocúpate por qué hacer más tarde.

TE PUEDE INTERESAR: Significado de que tu pareja te bese el cuello

A medida que nos adentramos más en julio, acercándonos al 28, es cuando llegará esta claridad. Es entonces cuando tendremos más piezas para armar, y cuando veremos las respuestas que hemos estado buscando.

Hasta ese momento, intenta rendirte al proceso y estar abierto a lo que sea que salga a la luz, confiando en que todo lo que está sucediendo en este momento es para ayudarte a pasar al siguiente nivel y fase de la vida.