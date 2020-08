El sexy y rockero outfit de la reina Letizia, nos dejó conmocionados

Con un atrevido outfit, la reina Letizia de nuevo marca tendencia. Foto: La Verdad / Instagram

Con un look “rocker”, ha conmocionado a sus seguidores que han querido imitar su outfit en varios portales ya que la reina Letizia lucía unos pantalones de cuero negro ajustados y unos tacones rojos que la hacían lucir fantástica. Y es que es reconocida por ser la royal más atrevida en sus outfits, aunque siempre se ve súper bien y trendy, apostando e innovando para imponer un look que se hace tendencia en cuestión de horas.

El cambio que ha girado en las prendas ha sido notorio desde que se convirtió en una princesa y la transformación hacia lo moderno y sofisticado llegó unos años después cuando logró consolidar un estilo propio y único.

La reina Letizia, se ha convertido con el pasar del tiempo, en un ícono y referencia de la moda, con apuestas que una royal tradicional no usaría, pero que en su caso sorprende en cada aparición, como al utilizar un material moderno y atrevido: el cuero.

Reina Letizia con atrevido outfit

El cuero es un material que inspira rebeldía y a la reina Letizia le encantan las chaquetas de este estilo que la hace rejuvenecer en un outfit inspirador. En esta ocasión lleva un ceñido leggings de cuero negro de la firma Uterqüe, con el que dejó atónito a más de uno, porque no suele ser una prenda por excelencia de las royals.

La reina Letizia luce un sexy y rebelde en un outfit con leggings de cuero y tacones rojos en su look más moderno Relajada y siempre elegante, Letizia hizo una entrada triunfal ataviada en un look muy ‘rock and roll’ la cual le hace ver fenomenal, súper joven y reluciente. ¡Todas queremos el mismo look!

El look de la reina Letizia lo puedes imitar. Foto: trendencias

Letizia luce un sexy y rebelde en un outfit con leggings de cuero y tacones rojos en su look más moderno Realmente Letizia le sentó muy bien los leggings ajustados, acentuando sus piernas tonificadas, en un look que combinó con una blusa en color blanco que decidió llevar por fuera con un blazer negro que le dio mayor sofisticación.

Los zapatos de tacón alto y de audaz color rojo carmesí, aportaron el toque súper chic al estilo diferente que propuso en su aparición real.

TE PUEDE INTERESAR:El increíble vestido rojo de la reina Letizia a su llegada en Mallorca

¡Divina! #JLo nos traerá su nueva línea de cosméticos ¡Espérala! ����������https://t.co/Tg5D5bxUZ0 — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) August 24, 2020

La reina Letizia siempre se ha visto bellísima con los looks que ella innova, por la elegancia que luce en todo momento, ¡esperamos con ansías ver su próximo outfit!