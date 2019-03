El sexo puede ser una herramienta para olvidar a tu ex.

Al terminar una relación de meses e incluso de años, es muy difícil pues no queremos olvidar los momentos que pasamos con esa persona y nos cuesta el proceso de superación de la ruptura, pero algo que tal ves no sabias es que el sexo puede ser una herramienta para poder olvidarte de tu ex.

El sexo coo herramienta o refugio.

En 2013, la investigadora Lynne Cooper de la Universidad de Missouri, realizó un estudio sobre la conducta de los jóvenes tras terminar una relación. Los resultados mostraron lo obvio. El sexo como estratégica para remendar el corazón roto fue usado por la mayoría de ellos.

El sexo como refugio.

En el primer mes de investigación se encontró que un 35 % de ellos había mantenido relaciones sexuales como para combatir la tristeza, mientras un 25 % había tenido sexo como venganza.

Sexo para olvidar.

Al parecer el dicho de “un clavo saca a otro clavo” fue aplicado y el placer de las relaciones sexuales fue usado como trampolín para escapar del dolor. Sí, aunque puede ser que lo niegues el dolor posruptura en realidad si existe, está ahí e incluso se transforma en enojo.

Olvidar a tu ex puede ser algo muy complicado, pero el sexo puede ser una herramientas que pueden ayudarte a lograrlo.

Sin embargo, fue más curioso que los estudiantes que optaban por el sexo para superar la ruptura continuaban saltando de pareja en pareja incluso cinco meses después del final de relación.