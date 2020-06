El sexo es un camino del placer, no del dolor

Así es, para empezar nos referimos a que el sexo es un camino al placer porque en cada segundo de se este se experimenta el goce de cada caricia, roce y beso, y no se debe pensar que el orgasmo es el objetivo, al contrario, este es el postre pero no el platillo principal, por otro lado en este no se debe experimentar el dolor.

El camino del placer en el sexo

Sí, seguramente te preguntarás el por qué el dolor tendría que hacerse presente en el sexo, actividad que en teoría es muy placentera, y ante esto hay una respuesta muy clara, puede ser una señal de que hay que acudir con ginecólogo o porque la persona lo está haciendo de una forma muy brusca, sin embargo sea una u otra este no se debe permitir y se debe dar a conocer con mucho tacto, de acuerdo al contexto.

Tras lo anterior seguramente en algún momento de tu vida te ha pasado que tu pareja te está lastimando o que sientes un dolor al momento en que te penetra, pero por pena o porque no quieres apagar la chispa de la pasión no dices nada, sin embargo esto no debe ocurrir así, ante esto es muy importante que tengas un panorama del sexo que tienen.

El sexo es un camino del placer, no del dolor. (Foto cortesía Cadena SER)

Las formas en el sexo

En dicho aspecto es que tu tengas conocimiento de la gran diferencia o que conozcas a la perfección cada movimiento de tu pareja en la cama y por ende en tu cuerpo, aquí tú identificarás si no está empujando de manera correcta y deseas que lo haga como te gusta o es un dolor que va más allá y de plano hay que parar.

Si es esta última puedes decirle de una manera muy sutil que te está doliendo pero con el objetivo de que sigan haciendo el amor, con ello tu pareja lo entenderá y lo hará como lo estás guiando, más lento o no tan profundo, etc, pero nunca te quedes callada por pena o que lo puedas hacer sentir mal, recuerda que todo está en la forma en que lo hagas.