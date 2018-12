El sexo con tu ex te ayuda a superarlo más rápido.

Una de las cosas que puedes hacer para poder superar de manera más rápida y sin apego a tu ex es teniendo sexo con el y es que un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Wayne, en Estados Unidos ha revelado tan tremenda noticia.

Así que el sexo con tu ex pareja podría ser más benéfico de lo que crees, pues de acuerdo con algunas encuestas donde se preguntaron si tener sexo con la ex pareja obstaculiza o no la recuperación y sus resultados han hecho que muchas personas quieran tomar ese riesgo.

Los investigadores realizaron dos estudios, para el primero reclutaron a 113 participantes que habían sufrido recientemente una ruptura amorosa.

Pasados dos meses, estos participantes tuvieron que responder una encuesta en la que les se hacían preguntas como si hubieran intentado tener algún contacto físico con sus ex parejas, si aún se sentían conectados y cómo se sentían al final de cada día.

En el segundo estudio, se pidió a 372 participantes que informaran la cantidad de veces que habían intentado tener sexo con su ex, tanto con éxito como sin éxito, y si aún se sentían emocionalmente unidos.

Según los resultados, la mayoría de los participantes que intentaron tener relaciones sexuales con su ex terminaron haciéndolo y dos meses después ya no se sentían apegados emocionalmente.

Además este estudio descubrió que los participantes se reconciliaron más rápido con sus ex después de una noche pues así lograron cerrar ese vínculo que necesitaban para seguir adelante.

De esta manera los hallazgos sugieren que tener sexo con la ex pareja puede ser positivo para desapegarnos poco a poco de la relación, esto claro si se comprende que solo será sexo y que no se involucrarán otras emociones.

La doctora Stephanie Spielmann, profesora de psicología de la Universidad de Wayne y autora principal del estudio, dijo que las personas que tenían más dificultades para recuperarse de una ruptura eran las que más buscaban sexo con su ex pareja y que a veces es necesario retroceder para avanzar.