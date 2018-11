El secreto de Meghan Markle para lucir unos labios perfectos

Mucho se ha hablado del gran estilo de Meghan Markle. Desde su delicado, desenfadado, pero elegante peinado; su guardarropa, que siempre resalta las características más favorecedores, y hasta la gama de colores que destacan su belleza.

Por que no importa lo que elija, un 99.9% de las ocasiones lucirá perfecta. Y no sólo hablamos de su look, sino de su maquillaje. Descubre cómo la Duquesa de Sussex le ha sacado partido al tono nude con la que siempre la vemos, y aprende a perfeccionar la silueta de tus labios y maximizar su volumen tal y como ella lo hace.

Para conocer cómo Meghan consigue los labios perfectos, el maquillador Gabriel Llano reveló que el secreto está en el delineador de labios.

"Podemos usarlo simplemente en un tono similar a nuestro labio para perfilarlo sin marcar la boca, pero también elegir otro tono para agrandar la boca, corregir el efecto de la asimetría que normalmente tenemos o incluso cambiar la forma, buscando un efecto diferente".

Secreto de Meghan Markle para lucir unos labios perfectos.

El delineador es de mucha ayuda para corregir o evitar fallos a la hora de pintar; realzar, nivelar y delimitar la zona que vas a rellenar con el labial, y si lo aplicamos en toda la superficie de nuestros labios, antes de usar el lipstick, servirá como base y alargará la duración del color.

De igual forma, el experto comparte que en el caso particular de Meghan, ella suele llevar un lip pencil en el mismo tono de sus labios (sugiere el Spice de M.A.C como tono favorecedor para su piel) y aunque existe una gran variedad de tonalidades en el mercado, para conocer el que va mejor con tu color, rasgos y personalidad, es importante contar con el asesoramiento de un experto.

Por otra parte, para lograr el perfilado perfecto, aconseja utilizar un delineador de punta suave y dibujar puntitos a lo largo del contorno de los labios, de esta forma el resultado será más prolijo puesto que será más fácil unir lo puntos que dibujar una línea completa.

En el caso de que ya cuentes con un delineador, pero con punta firme, el experto sugiere calentarlo para trabajar la zona mejor.

Por último, si lo que quieres es volumen, el secreto está en utilizar un tono más oscuro que el labial y finalizar con un toque brilloso con la ayuda de un gloss.