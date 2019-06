El rostro de los perros evolucionó para manipular a los humanos.

De acuerdo a un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Portsmouthe, Inglaterra y publicado en la revista de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, Proceedings of the National Academy of Sciences, o PNAS, se analizó el rostro de los perros, por lo que una de sus conclusiones fue que este es tan expresivo que le ha servido a lo largo de los años para manipular a los seres humanos puesto que evolucionaron para ello.

Investigadores revelan que el rostro tan expresivo de los perros ha evolucionado como un mecanismo de comunicación para manipular a los seres humanos.

Según la investigación, un pequeño músculo en torno a los ojos de los perros evolucionó para permitirles expresarse en formas que impactan en los seres humanos, ese músculo facial permite que los perros tengan expresiones similares a las de un niño y despierten en los humanos un deseo de proteger.

El rostro de los perros evolucionó para manipular a los humanos.

Se describe que esta es una expresividad canina que fue clave en el proceso de domesticación que separó a los perros de los lobos a lo largo de miles de años. Cabe mencionar que algunas investigaciones anteriores ya habían mostrado que las expresiones faciales de los perros afectan a las emociones humanas, pero no a ciencia cierta como hasta ahora.

El músculo facial hace que los ojos caninos "aparezcan más grandes, más similares a los que un bebé".

Te puede interesar: La moda de convertir las cenizas de tus perros y gatos en accesorios.

"Cuando los perros hacen ese movimiento con sus cejas, parecen despertar en los seres humanos un fuerte deseo de cuidarlos", afirmó Juliane Kaminski, investigadora de la Universidad de Portsmouthe, Inglaterra, y una de las autoras del estudio.

El músculo facial hace que los ojos caninos "aparezcan más grandes, más similares a los que un bebé, o a la expresión de los seres humanos cuando están tristes".

El rostro de los perros evolucionó para manipular a los humanos.

Investigaciones anteriores constataron además que los perros tienden a usar sus cejas expresivas cuando una persona los mira, y ello significa que se trata de un comportamiento dirigido especialmente hacia los seres humanos, según informó la bbc.