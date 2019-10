El rey Juan Carlos está devastado tras el mensaje de su nieta, la princesa Leonor. (Foto cortesía ElPlural)

A unos días de que todo fuese de color rosa, en donde la princesa Leonor de Borbón debutó con su gran discurso en los Premios Princesa de Asturias, ahora todo parece tornarse de otro color.

Y es que lo que fue un gran mensaje para muchos, para una persona en particular no lo fue, el rey Juan Carlos, puesto que se sintió desplazado tras la palabras de su nieta Leonor, cuando sólo le agradeció a su abuela, la reina Sofía, y no pronunció ninguna palabra hacia su persona.

Discurso de la princesa Leonor

“Me gustaría dar las gracias también a mi abuela, la reina Sofía, ella sabe lo importante que para mi es su presencia en esta ceremonia, que significa tanto para Asturias y para toda España”, explicó.

Esta situación le dolió bastante al rey Juan Carlos, al nivel de que no tiene muchas ganas de llevar a cabo alguna actividad, así lo explicó uno de sus mejores amigos.

“Después de lo del viernes en Oviedo no tiene ganas de nada. Le ha dolido tanto que su nieta, la princesa de Asturias no se acordara de él en sus palabras”, aseveró.

Vídeo completo de las palabras de la Princesa de Asturias durante la ceremonia de los #PremiosPrincesadeAsturias 2019. pic.twitter.com/PVn5ztbM7W — Fundación Princesa (@fpa) October 18, 2019

No es la primera vez que el rey Juan Carlos es menospreciado

Lamentablemente esto que ocurrió , y de acuerdo con el portal Los Replicantes, no sería la primera vez que es “menospreciado”.

Al igual que la periodista Pilar Eyre, reveló para la revista Lecturas que las humillaciones y los desprecios hacia el rey Juan Carlos vienen de muy atrás.

“Juan Carlos comentaba a sus amigos que debía ir a tal ceremonia, pero en el último momento se le avisaba de que su presencia no era necesaria”, explicó.

Rey Juan Carlos. (Foto cortesía Periódico de Ibiza)

Cabe mencionar que el rey Juan Carlos tiene una relación muy mala con la reina Letizia, madre de la princesa Leonor.