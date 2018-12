El propósito que debe cumplir cada signo del zodiaco para no fracasar en 2019

Si bien este año llega lleno de sorpresas para todos, hay algo en lo que cada uno los signos del zodiaco tendrá que trabajar para poder cumplir sus objetivos y básicamente, no fracasar este 2019.

Aries

Enfócate en un objetivo a la vez

Es increíble que te sientas creativo y quieras alcanzar varias metas, pero antes de comenzar el año necesitas hacer una lista de prioridades y enfocarte en conseguir solo un objetivo a la vez.

Tauro

Explora lo desconocido

Da miedo y es incómodo, pero salir de la zona de confort es la única forma de crecer y avanzar, así que atrévete a caminar hacia lo desconocido y te sorprenderás con los resultados.

Géminis

Termina lo que comienzas

Géminis, termina lo que comienzas.

Está bien trazarte varios objetivos, incluso comenzar con varios proyectos, pero recuerda que si no terminas ninguno, no podrás ver resultados, así que enfócate, selecciona uno y no lo abandones hasta verlo concluido. Puede que te lleve varios meses, incluso el año completo, pero te sentirás increíble al terminar.

Cáncer

Cuídate

Siempre estás pendiente de los demás signos, pero este 2019 será un año para ver por ti, cuidarte y mimarte.

Leo

Acepta las críticas constructivas

Deja de verlo personal, la gente no está en tu contra. Toma las cosas como son y de quien vienen. Las críticas constructivas son increíbles para crecer y mejorar.

Virgo

Acepta cumplidos

Virgo, aprende a aceptar cumplidos.

Hay que trabajar un poco esa autoestima. Aprende a valorar tu esfuerzo y darte crédito por lo que haces. La gente no sólo está siendo amable, si te hacen un cumplido acéptalo y deja de buscar “peros”. Este año conseguiste más de lo que crees y en 2019 cosas mejores vendrán.

Libra

Valora tu tiempo

Deja de preocuparte por los demás y ver la forma de complacerlos. Mejor aprende a decir que no y haz las cosas que te llenan y hacen verdaderamente feliz.

Escorpio

Olvida, o al menos perdona

No lo hagas por ellos, hazlo por ti. Perdonar te ayudará a liberar esa carga; ese vínculo que tanto daño te hace. El perdón puede ser la clave para que comiences a sentirte mejor.





Sagitario

Aprende a morderte la lengua

A todos nos cae bien un poco de realidad. De hecho, siempre estamos en busca de alguien que sea directo y honesto con nosotros, pero en ocasiones es mejor quedarse callado, pues lo que tenemos que decir no ayuda, pero sí daña.

Capricornio

Toma vacaciones

Capricornio, toma unas vacaciones.

El descanso es fundamental para seguir siendo productivos. Eres una persona muy trabajadora, y eso te ha llevado lejos, pero es momento de darte un descanso y recargar las pilas.

Acuario

Mira con nuevos ojos

Las cosas no siempre son como parecen. Has estado encerrada en una burbuja por demasiado tiempo. Este 2019 procura abrirte a nuevas ideas y perspectivas. ¡Amplía tus horizontes!

Piscis

Ahorra

Sí, para eso trabajas, para invertir en ti, pero este 2019 necesitas comenzar a ahorrar. Reconsidera tus finanzas y haz algunos ajustes.