Todo lo que puede decir es que estaba encantado de conocerla. El príncipe William dice que se sintió como si estuviera "en trance" en noviembre de 2013, cuando Taylor Swift le pidió que se uniera a ella y a Jon Bon Jovi en el escenario para una presentación de "Livin 'On a Prayer" durante una recaudación de fondos en el Palacio de Kensington.

“Estoy sentado al lado de Taylor Swift. Ella está a mi izquierda”, recuerda el duque de Cambridge, de 39 años, en una próxima serie de audio de Apple Fitness + “Time to Walk”que se estrenará el 6 de diciembre.

“Y después de que Jon [Bon Jovi] hace su primera canción, hay una pausa y ella se vuelve hacia mí”, continúa. “Me pone la mano en el brazo, me mira a los ojos y dice: 'Vamos, William. Vamos a cantar'”. El príncipe William admite que hasta el día de hoy, todavía no sabe "lo que me pasó" y se avergüenza de "lo que pasó después".

El príncipe William siguió a Taylor Swift "como un cachorro"

“Francamente, si Taylor Swift te mira a los ojos, te toca el brazo y te dice: 'Ven conmigo'... Me levanté como un cachorro y dije: 'Sí, está bien, parece una gran idea. Te seguiré'”, bromeó el príncipe William.

El príncipe dice que se compararía a sí mismo en el momento único en la vida con un cisne: "Tratando de mantener la compostura por fuera, pero por dentro, las patitas están remando rápido". Agregó: "A veces, cuando te sacan de tu zona de confort, tienes que seguir adelante".

Bon Jovi pidió al príncipe William que subiera al escenario

El príncipe William recuerda haber cantado con Taylor Swift y Jon Bon Jovi.

El video de la actuación también revela que Bon Jovi, de 59 años, le pidió al príncipe William que subiera al escenario mientras se refería a él como "el chico del karaoke". Momentos después, Taylor Swift, de 31 años, y un William de aspecto nervioso aparecen en el escenario justo a tiempo para el coro.

La Verdad Noticias informa que, el príncipe William y Taylor Swift chocaron los cinco después de su primera ronda de canto juntos, luego continuaron en el escenario y cantaron el coro hasta que terminó la canción.

