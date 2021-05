El príncipe Harry se sincera en una nueva entrevista con Dax Shepard

El príncipe Harry se está sincerando una vez más sobre su salud mental, los desafíos de ser miembro de la realeza y cómo navegar su nueva vida en California con Meghan Markle.

En una entrevista de 90 minutos en el popular podcast, Armchair Expert, presentado por Dax Sheppard y Monica Padman, el príncipe Harry compartió mucho, desde problemas serios como salud mental hasta información alegre cómo sus mascotas.

Cuando el príncipe Harry y Meghan Markle se alejaron de sus roles dentro de la familia real británica el año pasado, la noticia fue recibida con controversia y especulación. Pero durante la reveladora entrevista de la pareja con Oprah en marzo, compartieron cómo era necesario para la salud mental de ambos.

En el podcast, Sheppard le mencionó esto a Harry, comparando el haber nacido en la familia real con The Truman Show, la película de 1998 en la que la vida del personaje principal es televisada para que el mundo la vea en contra de su conocimiento.

El príncipe Harry estuvo de acuerdo y dijo: "Es una mezcla de The Truman Show y estar en un zoológico. Cuando naces en la realeza, no puedes elegir el estilo de vida, simplemente te sucede a ti".

“El mayor problema para mí fue que, al nacer en ahí, heredas el riesgo. Heredas todos los elementos sin tener que elegir".

Como miembro de la familia más famosa del mundo, dijo que los medios de comunicación del Reino Unido sienten que tienen una "propiedad" sobre él. "Es un lugar realmente peligroso si no tienes otra opción", y señaló que este estilo de vida también viene con una inmensa cantidad de privilegios.

Terapia cambió visión del mundo del príncipe Harry

Harry ha apoyado a varias organización de salud mental

Harry habló con franqueza con Sheppard sobre su viaje de salud mental, recordando las luchas que enfrentó en su juventud, cuyos emotivos detalles te presentamos en La Verdad Noticias.

“Cuando tenía veintipocos años, era 'No quiero este trabajo, no quiero estar aquí, no quiero estar haciendo esto. Mira lo que le hizo a mi mamá".

"¿Cómo voy a asentarme y tener una esposa y una familia cuando sé que volverá a suceder? Porque sé, he visto detrás de la cortina, he visto el modelo de negocio, sé cómo funciona esta operación y cómo funciona. No quiero ser parte de esto'”, dijo.

A lo largo de su vida, Harry dijo que sentirse impotente ha sido su "talón de Aquiles". Señaló tres momentos específicos en los que este sentimiento lo golpeó con más fuerza.

Una vez que recuerda sentirse impotente fue cuando era niño con su madre, la princesa Diana, en la parte trasera de un automóvil que estaba siendo perseguida por paparazzis.

El segundo fue cuando volaba un helicóptero Apache en Afganistán durante su tiempo en el ejército. El tercero fue con su esposa, Meghan Markle, no se dieron más detalles.

Estos momentos fuera de control fueron aterradores, dijo, porque le demostraron que a pesar de su privilegio e influencia, no podía solucionar el problema que tenía entre manos.

El duque de Sussex comenzó a ir a terapia después de que Markle lo alentara a buscar ayuda. “Ella se dio cuenta de que estaba sufriendo y que algunas de las cosas que estaban fuera de mi control me estaban enojando mucho”, dijo.

El príncipe Harry dice que la terapia lo ayudó a obtener una perspectiva de su situación. Le ayudó a sacar la cabeza de la arena, dijo, y le hizo darse cuenta de que quería usar su posición para lograr un cambio real y ayudar a los demás.

Harry se está adaptando a vida en California

Harry ha estado viviendo en California desde hace más de un año

El ahora famoso gallinero de Harry y Meghan llamó nuestra atención por primera vez en su entrevista con Oprah. Sus pollos fueron rescatados de granjas industriales y cuando los consiguieron por primera vez, los pájaros estaban "desnudos a tope" con algunas plumas que crecían en sus barbillas y estómagos.

Harry dijo que se siente "más libre" en su nuevo hogar de Santa Bárbara, y destacó su aprecio por los placeres simples, como llevar a su hijo Archie de dos años en la parte trasera de su bicicleta. “Al vivir aquí ahora, puedo levantar la cabeza y me siento diferente. Mis hombros han caído, también [los de Meghan]".

Su próximo proyecto se enfocará en salud mental

Harry y Oprah lanzarán programa de salud mental

El 21 de mayo, Apple TV lanzará The Me You Can’t See, una serie documental co-creada por Oprah y el Príncipe Harry que se centrará en la salud mental y donde tendrá la oportunidad de tener "conversaciones honestas" con personas de todo el mundo.

