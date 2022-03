El príncipe Harry no asistirá al aniversario luctuoso del príncipe Felipe

El príncipe Harry no regresará a su Reino Unido natal este mes para asistir al aniversario luctuoso de su difunto abuelo, el príncipe Felipe, confirmó un representante al medio E! News el 11 de marzo.

El servicio, que está programado para el 29 de marzo en la Abadía de Westminster, le dará al público la oportunidad de rendir homenaje al ex duque de Edimburgo, quien murió el 9 de abril de 2021, a los 99 años. Su El funeral de la primavera pasada se limitó a 30 personas debido a la pandemia de COVID-19.

Si bien el duque de Sussex no ha dicho por qué no viajará para aniversario luctuoso del príncipe Felipe, según los informes, "no se siente seguro" en el Reino Unido después de perder la protección policial. Harry ha estado en una batalla legal en curso contra el gobierno británico para restablecer la seguridad con sede en el Reino Unido para su familia con sede en California: su esposa Meghan Markle y sus hijos Archie, de 2 años, y Lilibet, de 9 meses.

Meghan Markle, Harry y Felipe.

Después de que Harry y Meghan anunciaran sus planes de alejarse de sus deberes reales a principios de 2020, perdieron el acceso a recibir seguridad financiada por los contribuyentes mientras estaban en el Reino Unido y se les dijo que no podían pagar la protección con sus propios gastos.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, en septiembre pasado, el príncipe Harry presentó una revisión judicial oficial para impugnar el fallo del gobierno británico.

En febrero, el equipo legal de Harry dijo que "no se siente seguro" al traer a su esposa e hijos al Reino Unido sin las medidas de seguridad adecuadas.

"Esta afirmación se trata del hecho de que el duque no se siente seguro cuando está en el Reino Unido debido a las disposiciones de seguridad que se le aplicaron en junio de 2021 y que seguirán aplicándose si decide regresar", dijo el abogado de Harry, Shaheed Fatima, en un comunicado obtenido por E! News el 18 de febrero.

"No hace falta decir que quiere volver para ver a su familia y amigos y seguir apoyando a las organizaciones benéficas que están tan cerca de su corazón. Esta es y siempre será su casa", declaró el el abogado del príncipe Harry.

